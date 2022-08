Velha guarda: Ceará tem quatro candidatos com mais de 80 anos; há 20 anos, mais velho era centenário

O Ceará poderá ter pelo menos quatro nomes acima de 80 anos como candidatos nas eleições deste ano.

O pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral ainda está sendo analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). Os registros são para a disputa ao Legislativo.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam três pedidos de candidaturas à Càmara dos Deputados e um à Assembleia Legislativa. Os candidatos são homens e se declaram como brancos.

Os que aguardam o julgamento da candidatura são os candidatos Pastor Samuel (MDB), de 80 anos; Zé Afonso (Patriota); de 80 anos; e Gomes Farias (PP), 85 anos. As candidaturas são para deputado federal.

Entre os octogenários, apenas Duquinha (Republicanos), de 80 anos, tem mandato. Ele busca reeleição para deputado estadual.

O candidato mais idoso dos últimos 20 anos no Ceará foi José Sinval de Carvalho Lima. De acordo com o TSE, ele teria mais de 100 anos ao se candidatar em 2002 para deputado estadual pelo extinto PHS.

Julgamentos

De acordo com o calendário do TSE, os pedidos precisam estar julgados até o dia 12 de setembro, ou seja, 20 dias antes da data do primeiro turno das eleições.

