Chico Pezão, Laskadim e Jumentim: veja os nomes mais curiosos adotados por candidatos do Ceará

Com a campanha eleitoral tomando as ruas em um pleito que promete ser acirrado, alguns candidatos tentam atrair eleitores por meio de nomes curiosos, que resgatam apelidos e referências físicas, por exemplo.

As regras que indicam como cada postulante irá ser identificado nas urnas são amplas o suficiente para permitir candidatos registrados de forma inusitada.

Conforme a resolução nº 23.609/2019, que disciplina sobre a escolha e o registro de candidaturas para as eleições, o nome escolhido deve ter, no máximo, 30 caracteres, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a candidata ou o candidato é mais conhecido.

“Desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente”, pondera o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A resolução do TSE veda, por exemplo, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

Em eleições anteriores, nomes como Meu Deus, candidato a prefeito de Santana do Acaraú; Cônsul do Povo e Aonde É, candidatos a vereador de Fortaleza, conseguiram conquistar o eleitorado e saíram vitoriosos do pleito.

Neste ano, o Diário do Nordeste selecionou alguns candidatos cearenses que usam como identificação nas urnas nomes inusitados.

Confira: