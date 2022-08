Amarílio Macêdo, do PSDB, será o candidato ao Senado na chapa de Roberto Cláudio

Um dos fundadores do PSDB no Ceará, o empresário Amarílio Macêdo será o candidato ao Senado na chapa de Roberto Cláudio (PDT), ao Governo do Ceará.

O anúncio foi feito no começo da tarde desta sexta-feira (5), em convenção do PSDB com a presença do senador e presidente estadual do partido,Tasso Jeiressati, do candidato ao Governo pelo PDT, Roberto Cláudio, do candidato a vice, Domingos Filho, e do presidente do Cidadania no Estado, Alexandre Pereira.

"Esse momento é muito importante na minha vida. Começamos lá atrás, nos idos de 86, com um propósito muito forte e em uma batalha muito dura de mudar o Ceará. Graças ao trabalho feito pelo Tasso, como líder e governador do Estado, essas mudanças aconteceram de uma maneira tão sólida que até hoje o Estado se beneficia com o que foi plantado naquela época. Nesse momento, temos uma tarefa importantíssima que é fazermos tudo que está ao nosso alcance para evitarmos um retrocesso", ressaltou Amarílio Macêdo, em discurso na convenção.

A vaga de primeiro suplente na disputa da chapa será ocupada pelo médico e ex-secretário da Saúde do Ceará Dr. Cabeto. A segunda suplência será de Régis Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE).

Com as indicações, está completa a chapa de Roberto Cláudio ao Governo do Ceará.