Tasso anuncia apoio do PSDB à chapa de Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Principal liderança do PSDB no Ceará, o senador Tasso Jereissati anunciou que o partido irá apoiar a candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará.

A sigla tucana vinha adiando a definição sobre a posição na disputa estadual - o PT também estava tentando atrair o apoio do PSDB para a candidatura de Elmano de Freitas a governador.

Em publicação nas redes sociais, Tasso afirmou que a decisão foi tomada "em coerência com o nosso legado de realizações", por reconhecer no ex-prefeito de Fortaleza "a competência, a experiência administrativa e o compromisso com esses ideais".

Com a definição do PSDB, a federação formada pela legenda tucana e pelo Cidadania deve embarcar na candidatura de Roberto Cláudio - que conta também com apoio de PSD e PSB.

O anúncio de Tasso ocorreu logo após o ex-secretário estadual de Saúde, Dr. Cabeto (PSDB) informar que não aceitará o "honroso convite" para ser candidato ao Senado. A perspectiva é de que o tucano fechasse a chapa pedetista para enfrentar o ex-governador Camilo Santana (PT), também candidato a senador.

Roberto Cláudio afirmou que está "extremamente honrado e feliz" com o anúncio do apoio do senador Tasso Jereissati e do PSDB. Ele aproveitou para elogiar o senador como "uma das mais importantes e respeitadas lideranças políticas de nosso País e aqui".

"As melhores lições de seus governos vitoriosos, a sua forte liderança política, o seu espírito vanguardista e a contribuição e as ideias dos membros do PSDB serão fundamentais para a construção de um novo ciclo de prosperidade e desenvolvimento do nosso Estado", completou o candidato ao Governo do Ceará.

Convite de Camilo

O presidente estadual do PSDB, Chiquinho Feitosa, chegou a participar de reunião, no escritório do ex-governador Camilo Santana (PT), no último dia 19 de julho, junto a outros partidos que agora integram a aliança petista para o Governo do Ceará, como PP, MDB, PV e PCdoB.

Na ocasião, Feitosa afirmou que havia ido até o encontro para ouvir as colocações mas que "a palavra final" sobre a posição do PSDB seria de Tasso. Ele também afirmou que durante a ocasição, o ex-governador Camilo o convidou para ficar na primeira suplência da vaga de senador.