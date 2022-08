Cotado para chapa de Roberto Cláudio, Dr. Cabeto descarta concorrer ao Senado em 2022

Ex-secretário estadual de Saúde, Dr. Cabeto (PSDB) informou nesta segunda-feira (1º) que não irá se candidatar ao Senado Federal. Ele era um dos nomes cotados para fechar a chapa do PDT, junto a Roberto Cláudio (PDT) e Domingos Filho (PSD) - candidatos a governador e vice, respectivamente. Cabeto afirmou que foi um "honroso convite", mas que o "exercício da medicina" e o "compromisso moral e ético que assumo com meus pacientes e alunos, me impede de aceitar essa proposta".

"O exercício da medicina, o compromisso moral e ético que assumo com meus pacientes e alunos, me impede de aceitar essa proposta. É grande e intenso o desejo de ajudar nessa transição difícil que vivemos. Mas para fazê-lo preciso ser fiel aos meus princípios", disse em publicação nas redes sociais.

Após o rompimento entre PDT e PT para a disputa estadual, a chapa encabeçada por Roberto Cláudio ainda não oficializou quem irá concorrer ao Senado Federal. Antes, Camilo Santana (PT) seria o candidato da aliança, mas com lançamento de Elmano de Freitas (PT) como candidato ao Governo, o espaço ainda está em aberto.

A federação formada pelo PSDB e Cidadania ainda não definiu qual será o candidato ao Governo do Ceará que irá apoiar, se Roberto Cláudio ou Elmano de Freitas. O presidente do Cidadania, Alexandre Pereira, já mostrou inclinação pela candidatura do PDT, mas ainda é aguardada a decisão do PSDB, já que as duas siglas precisam marchar juntas.

Cabeto já vinha sendo apontado, nos bastidores, como potencial nome de candidato ao Senado na chapa de Roberto Cláudio - caso fosse formalizado o apoio tucano. Com a negativa dele, a vaga continua aberta a poucos dias do fim do prazo para confirmar as candidaturas, que vai até 5 de agosto.