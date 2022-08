Roberto Cláudio aponta a correção de falhas na segurança: 'a gente continua convivendo com o medo'

Em agenda de campanha na Aldeota, na noite desta quinta-feira (18), o ex-prefeito Roberto Cláudio apontou falhas na Segurança Pública no Estado e sugeriu correções para combater o crime organizado, focando no "enfretamento direto às facções". Na ocasião, ele reconheceu alguns avanços na área, como a interiorização do Raio, mas disse que "a gente continua convivendo com o medo e angústia".

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Roberto Cláudio aponta falhas na Segurança Pública do Estado, tema que já provocou troca de farpas entre ele o ex-governador Camilo Santana (PT) - candidato ao Senado e seu ex-aliado.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "As facções perseveram tendo o controle sobre muitos territórios. O Ceará continua abrigando muitos desses faccionados e traficantes, e a gente continua convivendo com o medo e a angústia em grande parte da população cearense "

"A gente não pode querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo.(...) A grande prioridade é o enfrentamento direto às facções e isso se faz com rotina, com foco, com gestão, como eu fiz com a mobilidade urbana (quando prefeito de Fortaleza)", complementou.

Nesta quinta-feira, o candidato ao Governo pelo PDT participou de uma caminhada no Bom Jardim e de um café com a Associação dos Defensores Públicos do Ceará (Adpec), pela manhã. No mesmo dia, ele participou da inauguração do comitê de campanha do deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT Estadual.

Legenda: O candidato do PDT cumpriu agenda de campanha em Fortaleza Foto: Kid Junior

Investimentos

Apesar de apontar falhas, Roberto Cláudio reconheceu "ganhos importantes" ao longo do tempo, como investimentos "em equipamentos, em efetivo, no próprio enfrentamento que foi feito na qualificação da administração penitenciária".

Além disso, ele disse que pretende tratar a Polícia Civil como "prioridade", dando mais estrutura e transformando a Draco (Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas) em um departamento com outras 14 unidades no interior.

"Isso vai fortalecer esse enfrentamento do crime organizado e, por outro lado, vai aliviar também o trabalho da Polícia Militar, que perde muito tempo em burocracia", reforçou, acrescentando que também irá ampliar e sofisticar a interiorização do Raio no Ceará.