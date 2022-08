Ex-aliados, Camilo Santana e Roberto Cláudio começam embate antes mesmo do início da campanha

A campanha eleitoral nem começou na prática e a tendência de embate entre os ex-aliados, após racha na pré-campanha, já começa a se confirmar na disputa pelo Governo do Estado. O primeiro confronto indireto ocorre entre o candidato a senador pelo PT, Camilo Santana, e o candidato do PDT ao governo do Estado, Roberto Cláudio.

Ao se submeter a uma sabatina promovida pelo portal UOL e o Jornal Folha de São Paulo, na segunda-feira (8), o ex-prefeito de Fortaleza fez uma crítica à situação da segurança pública e ao atendimento de saúde no Ceará. Para ele, apesar de o problema das facções criminosas ser de origem “nacional”, o Estado tem que enfrentá-lo.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Estado (PDT) “Eu sei que é uma questão nacional, que é um crime organizado de natureza e contornos nacionais. Mas não é porque é nacional que a gente deixa de ter responsabilidade de enfrentá-lo com ostensividade, com inteligência, com prioridade no nosso território. Além disso, o povo cearense ainda amarga longas esperas, com filas de cirurgias, exames e consultas que se agravaram no período pós pandemia e é preciso de resposta de curto e imediato prazo e mais estrutural”.

Na manhã desta terça (9), o ex-governador Camilo Santana, candidato do PT ao Senado nestas eleições, resolveu rebater as afirmações do pedetista. Ambos foram aliados durante os tempos de gestão do Estado e Prefeitura de Fortaleza, quando lançaram o programa “Juntos por Fortaleza”, que segue fazendo investimentos na Capital.

Camilo Santana Candidato ao Senado (PT) “Lamento que Roberto Cláudio já comece a campanha me atacando, simplesmente porque estamos em lados opostos nesta eleição. É mais digno assumir suas responsabilidades e não terceirizar culpa pelos problemas”.

O embate entre os ex-aliados parece que será mesmo uma das tônicas da campanha eleitoral. E ela ainda nem começou.