Após anunciar apoio a Camilo, Ivo Gomes diz que não fará campanha para o PDT na sucessão estadual

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), irmão mais novo da família Ferreira Gomes, voltou a agitar os bastidores da sucessão estadual no fim desta semana. Depois de anunciar apoio à candidatura de Camilo Santana (PT) ao Senado, Ivo diz que não fará campanha para o candidato do seu partido, Roberto Cláudio, na sua cidade.

Sobral é o reduto político dos irmãos Gomes e uma das vitrines da campanha à Presidência da República de Ciro Gomes, irmão dele. Lá está o início do projeto de educação que o grupo político enaltece como política pública exitosa. Sobral é ainda a maior Prefeitura comandada pelo partido no Interior do Estado.

Ao anunciar que não fará campanha para o próprio partido, o gestor confirma o descontentamento com o processo de escolha do candidato do PDT ao Governo do Estado. Em entrevista exclusiva a esta coluna, em julho, Ivo atribuiu ao irmão Ciro e a Roberto Cláudio, a responsabilidade pelo rompimento da aliança governista no Ceará.

Naquele momento, o prefeito de Sobral disse que o outro irmão e senador Cid Gomes acabou sendo “atropelado” no processo de escolha da candidatura. Ivo defendeu, na fase de pré-campanha, o nome de Izolda Cela e disse que Cid pensava da mesma maneira. O senador, até o momento, não deu declarações públicas sobre o assunto. E nem contestou o irmão mais novo.

Ivo repete que Cid não entrará na campanha do partido em nível estadual.

As declarações evidenciam um raro momento de divergências públicas entre os irmãos Ferreira Gomes. Ciro tem feito críticas ao ex-governador Camilo Santana, a quem Ivo acaba de anunciar apoio, mesmo contra um candidato apresentado pelo partido dele e do irmão.

A atitude de não fazer campanha para o partido em sua Cidade é uma nova insurgência de Ivo com repercussões fortes na campanha e na família.

Cid Gomes segue afastado da campanha eleitoral. Há muitas especulações e expectativas sobre o retorno dele, mas de concreto, não há sinais de que isso vá acontecer. Nos últimos dias, Cid voltou a ser visto em eventos sociais, mas posicionamentos políticos, até o momento, nada.