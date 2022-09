Debate PontoPoder: como Capitão Wagner, Elmano e Roberto Cláudio reagiram a perguntas de jornalistas

Durante o Debate PontoPoder, os candidatos ao Governo do Ceará responderam a questionamentos de jornalistas do Sistema Verdes Mares sobre diferentes áreas, como saúde, segurança pública, cultura, esporte, economia e política.

Cada candidato respondeu a duas perguntas sobre temáticas distintas. Os temas questionados foram decididos por meio de sorteio, assim como qual candidato responderia à cada uma.

Veja como Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) reagiram aos questionamentos dos especialistas do Sistema Verdes Mares.

Cultura

A primeira pergunta do bloco foi feita pela editora de Cultura do Diário do Nordeste, Lorena Cardoso. Ela questionou Capitão Wagner a respeito de como ele pretende levar equipamentos culturais e políticas públicas da área para o interior cearense, caso seja eleito.

Wagner afirmou que pretende aproveitar o espaço do Centro de Eventos para criar o Museu de Arqueologia e História Natural. Segundo o candidato, a ideia é "aproveitar o corredor cultural e educacional" formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pela Fundação Yolanda Queiroz, instalado no antigo Centro de Eventos.

Legenda: Editora de Cultura, Lorena Cardoso, com o candidato Capitão Wagner Foto: Thiago Gadelha

Ele prometeu ainda aplicar 1% do orçamento do Estado em Cultural, conforme previsto no Plano Estadual de Cultura do Ceará.

Capitão Wagner Candidato a governador "Para além disso, nós vamos aplicar, finalmente, 1% do orçamento do Estado que durante 16 anos prometeram que iam aplicar na nossa Cultura e nunca aplicaram".

Ele também reforçou que pretende "valorizar o artista cearense". Indagado como essa valorização ocorreria, ele afirmou que pretende manter a promoção de editais e dar maior transparência para o processo. "Tem que dar transparência ampla para que todos os artistas possam participar e que não tenha panelinha como sempre acontece", afirma.

Economia

Roberto Cláudio foi indagado pelo editor e colunista de Economia, Victor Ximenes, sobre onde ele considera que há espaço para o enxugamento da máquina pública no Ceará.

O candidato destacou a experiência que tem com gestão durante os dois mandatos como ex-prefeito de Fortaleza. "Porque preparo e experiência é fundamental para tudo. O Estado do Ceará não pode correr risco de retrocessos ou passos para trás", disse.

Legenda: Editor de Economia, Victor Ximenes, com o candidato Roberto Cláudio Foto: Thiago Gadelha

Indagado sobre se, nesse contexto, haveria espaço para concursos públicos, Roberto Cláudio disse que "sem dúvida" deve realizar certames.

Como exemplo de áreas que irão precisar de certame, citou a segurança pública, na qual propõe ampliar o Raio para todos os municípios cearenses - na qual afirma que irá precisar de 1,5 mil homens - e a Polícia Civil, com implementação de Delegacias 24 horas e Delegacias da Mulher no Interior.

Roberto Cláudio Candidato a governador "Vou querer também chamar o pessoal da Fundação de Saúde. Foi feito um concurso pelo atual governo e esqueceram dessa turma. Para poder ampliar atendimento em hospital regional, policlínica, vai precisar desse pessoal da Fundação também".

Segurança

A terceira pergunta do bloco de especialistas foi feita pelo editor de Segurança do Diário do Nordeste, Émerson Rodrigues, ao candidato Elmano de Freitas. O petista foi questionado se irá manter o modelo voltado ao policiamento ostensivo, inclusive com casos de aumento de mortes cometidas por policiais, ou se irá mudar o rumo na política de segurança pública.

Elmano afirmou que o projeto "continuará sendo conciliar reforço das forças de segurança com políticas de prevenção". O candidato afirmou que irá, por exemplo, ampliar o Raio para todo Estado, ampliar as Delegacias 24 horas e "colocar para funcionar o Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará".

Legenda: Editor de Segurança Pública, Émerson Rodrigues, com o candidato Elmano de Freitas Foto: Thiago Gadelha

O candidato disse que pretende investir em inteligência para o enfrentamento às organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas.

Elmano de Freitas afirmou que pretende criar o programa "Juventude que Avança" caso seja eleito, no qual 60 mil jovens, a partir dos 14 anos, seriam atendidos para serem agentes ambientais, esportivos ou da cultura.

Elmano de Freitas Candidato a governador "Nós vamos fazer um ataque forte, com inteligência, com presença, com preparo, com ajuda do governo federal, que infelizmente nós não tínhamos e dessa forma enfraquecer as organizações criminosas e ajudar a dar oportunidade para nossa juventude em projetos sociais".

Política

Capitão Wagner foi indagado pela editora e colunista de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, a respeito da trajetória política na qual teve aliança com partidos de diferentes espectros - indo da esquerda à direita, e de como ele se define ideologicamente na atual conjuntura.

Em resposta, o candidato ressaltou que esta é "uma demonstração que a gente tem a capacidade de dialogar com quem quer que seja o presidente". Ele aproveitou para ressaltar que pretende, se eleito, dialogar com os prefeitos dos 184 municípios cearenses "independente de partido".

Legenda: Editora de Política, Jéssica Welma, com o candidato Capitão Wagner Foto: Thiago Gadelha

Wagner citou problemas em áreas como segurança e saúde no Estado e disse que isso "faz com que a gente reflita e coloque qualquer questão ideológica e partidária em segundo plano".

Ele voltou a ressaltar que tem deixado "o cenário nacional de lado" e afirmou que "seja quem for o presidente, tenho a obrigação institucional de sentar com esse presidente", ao ser questionado sobre como eventual eleição de Jair Bolsonaro (PL) ou do ex-presidente Lula (PT) impactaria no Estado.

Capitão Wagner Candidato a governador "Seja para resolver uma demanda de Saúde, seja para resolver uma demanda de segurança pública, seja para melhorar a infraestrutura de nosso Estado, a gente tem obrigação de sentar com quem quer que seja o presidente, colocando a questão ideológica em segundo plano".

Esporte

A editora de Esporte do Sistema Verdes Mares, Denise Santiago, indagou Roberto Cláudio a respeito de quais os planos de governo para que praças esportivas construídas no Ceará - como o Castelão, a Arena Romeirão e o Centro de Formação Olímpica (CFO) - possam ser rentáveis e melhor aproveitadas pela população. O candidato criticou a utilização do CFO feita pelo atual Governo.

Roberto Cláudio Candidato a governador "Oito anos parado. Uma joia preciosa, com potencial extraordinário de poder formar novos atletas, de dar futuro à gente da periferia e do Interior que tem talento para a corrida, para a natação, para o futebol, para as artes".

Ele afirmou que uma alternativa para viabilizar o funcionamento tanto do CFO como do Castelão são parcerias público-privadas. O candidato afirmou que pretende construir também uma praça esportiva em Sobral.

Legenda: Editora de Esportes, Denise Santiago, com o candidato Roberto Cláudio Foto: Thiago Gadelha

Roberto Cláudio citou as Areninhas implementadas em Fortaleza e disse que pretende levar a política pública para outros municípios do Estado e fazer funcionar, dentro destes equipamentos, o programa Atleta Cidadão.

"Quero fazer seis mil bolsas Jovem de R$ 500 para que atletas com potencial, de regiões pobres e de famílias vulneráveis, possam ter o direito de apostar no seu talento, no seu futuro", acrescentou.

Saúde mental

Por último, o candidato Elmano de Freitas respondeu à pergunta da editora de Cotidiano do Diário do Nordeste, Dahiana Araújo, sobre quais as propostas para atender as demandas de saúde mental no Estado.

Legenda: Editora de Cotidiano, Dahiana Araújo, com o candidato Elmano de Freitas Foto: Thiago Gadelha

O petista afirmou que pretende disponibilizar, em todos os hospitais regionais do Ceará, atendimento de psiquiatras para as demandas no Estado, inclusive para internações de curto prazo. Ele citou ainda o apoio a municípios para a área.

Elmano de Freitas Candidato a governador "Quero fazer parceria com os municípios, porque sabemos que a rede de saúde é municipalizada. Quero ter a parceria ainda mais intensa com os municípios para termos a rede de Caps no estado do Ceará, especialmente Caps infantil e para dependentes químicos".

Durante a resposta, ele afirmou que pretende construir mais três hospitais regionais - no Centro-Sul, no sertão de Crateús-Inhamus e no Maciço de Baturité, onde também deve ser disponibilizado atendimento psiquiátrico.

Além disso, ele falou sobre a prioridade de atendimento psicológico nas instituições de ensino. "Vemos uma juventude muito tempo fora da aula, houve sofrimento mental grande e eu quero poder, nas escolas de Ensino Médio, avançarmos com trabalho de psicólogos para ajudar nossa juventude", ressalta.