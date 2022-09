Militantes do PT e do PDT dançam juntos enquanto candidatos debatem em estúdio da TV Diário

Do lado de fora do estúdio onde está sendo transmitido o Debate PontoPoder, com os três postulantes ao Governo do Ceará que detêm representação no Congresso Nacional, apoiadores dos candidatos Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) dançam juntos enquanto toca a banda que acompanha o ex-prefeito de Fortaleza.

Segurando bandeiras do pedetista e do petista e com apitos vermelhos e amarelos na boca, os militantes combinam passos e abrem "rodinhas" de dança. Quando as músicas acabam, eles vibram e gritam os nomes dos candidatos.

As militâncias dos três políticos compareceram no entorno dos prédios do Sistema Verdes Mares e defendem seus candidatos de forma pacífica.

Também participa do debate o candidato Capitão Wagner (União Brasil).

Acompanhe o debate