Debate para o Governo do Ceará: Ponto Poder discute propostas de candidatos

A partir das 18h05 desta sexta-feira (16), os três candidatos mais competitivos ao Governo do Ceará estarão frente a frente para discutir os principais assuntos de interesse dos cearenses. O encontro ocorre no Debate PontoPoder, promovido pelo Sistema Verdes Mares.

A transmissão será realizada simultaneamente pela TV Diário, Verdinha e YouTube do Diário do Nordeste. O formato do debate foi pensado para estimular o confronto de ideias.

Início da cobertura

Às 17h45 será iniciada uma transmissão na TV Diário, Verdinha, YouTube do Diário do Nordeste e redes sociais com os bastidores do debate. O programa será apresentado pelo colunista de política William Santos. O público poderá acompanhar entrevistas com os candidatos, mais detalhes do encontro e as primeiras imagens dos estúdios.

Regras

Ao todo, o encontro terá quatro blocos e terá como mediador o colunista de política Inácio Aguiar. Durante o primeiro e terceiro, candidato pergunta para candidato com temas livres. Todos terão a oportunidade de fazer duas perguntas e responder duas.

No segundo bloco, os jornalistas Emerson Rodrigues, Dahiana Araújo, Jéssica Welma, Victor Ximenes, Lorena Cardoso e Denise Santiago, especialistas nas áreas de segurança, saúde, política, economia, cultura e esporte, respectivamente, fazem perguntas aos candidatos com sorteios dos temas.

O último bloco é de considerações finais.

O estúdio do Debate PontoPoder vai permitir que os candidatos, quando estiverem confrontando os adversários, fiquem um de frente para o outro para perguntar e responder aos questionamentos.

ANÁLISE DO DEBATE

Logo que o Debate PontoPoder for encerrado, por volta das 19h25, os jornalistas William Santos e Jéssica Welma irão comentar os principais momentos do embate entre os candidatos.

Os comentários ocorrerão diretamente dos estúdios do Sinergia, também com transmissão simultânea da TV Diário, Verdinha e YouTube do Diário do Nordeste.