Veja as fotos dos bastidores do debate PontoPoder com candidatos a governador do Ceará

O Sistema Verdes Mares promove, nesta sexta-feira (16), o debate PontoPoder com os três candidatos ao Governo do Ceará, que detêm representação no Congresso Nacional: Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PDT).

Os repórteres fotográficos do Diário do Nordeste acompanharam a movimentação dentro e fora dos estúdios. Confira como foi o debate PontoPoder em imagens:

Legenda: Elmano de Freitas (PT) foi o primeiro a chegar ao local do debate, às 17h20. O petista foi recebido por apoiadores na entrada aos estúdios. Foto: Fabiane de Paula

Legenda: O candidato Roberto Cláudio (PDT) foi o segundo a chegar, às 17h30, e também saudou os apoiadores na entrada do estúdio. Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Capitão Wagner (União Brasil) chegou às 17h35 e também foi recebido por apoiadores na entrada do estúdio. Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Minutos antes do início do debate, candidatos se preparam no estúdio do PontoPoder. Foto: Thiago Gadelha

Legenda: O candidato a senador Camilo Santana (PT) e Chagas Vieira acompanham Elmano e assistem ao debate PontoPoder. Foto: Kid Junior

Legenda: Ferruccio Feitosa (PDT) e Moacir Maia acompanham Roberto Cláudio e assistem ao debate PontoPoder Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Deputado Sargento Reginauro (União Brasil), o candidato a vice-governador Raimundo Gomes de Matos (PL) e a candidata a senadora Kamila Cardoso (Avante) acompanham Capitão Wagner e assistem ao debate PontoPoder. Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Candidato Elmano de Freitas durante o debate PontoPoder Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Candidato Roberto Cláudio durante o debate PontoPoder Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Candidato Capitão Wagner durante o debate PontoPoder Foto: Thiago Gadelha