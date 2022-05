"É incalculável o prejuízo", diz Izolda Cela sobre litígio entre Ceará e Piauí, após reunião no STF

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), participou de reunião com a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federa (STF), nesta terça-feira (10), para tratar sobre o litígio territorial entre Ceará e Piauí. O impasse secular envolve o território que atualmente corresponde a 13 cidades cearenses na Serra da Ibiapaba.

A cearense disse que fará uma "defesa firme" e "determinada" da área que atualmente pertence ao Ceará.

"Penso que é um prejuízo incáculavel (de uma eventual perda). Seria um prejuízo de diversas ordens, especialmente naquilo que toca as pessoas, na sua história, no pertencimento, nas raízes, então é de nós considerarmos toda essa ordem", disse.

"Mas temos uma posição de confirmarmos no bom senso, naquilo que a realidade evidencia, na possibilidade que o diálogo oferece, a boa comunicação, as boas relações que nós temos, relações republicanas, relações muito cordiais com o estado do Piauí e essa possibilidade que nós temos de resolver tudo isso da melhor maneira possível", concluiu.