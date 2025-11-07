‘Doença psíquica’: filha de Paulo Frateschi defende irmão após assassinato do pai

Durante o velório do ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), nesta sexta-feira (7), sua filha mais velha, Yara Frateschi, defendeu o irmão, que matou o pai a facadas durante uma briga familiar, na quinta-feira (6).

“É uma doença psíquica e a gente precisa saber lidar com isso. Ele não é um monstro. Por isso, estamos sofrendo uma dor imensa”, disse a irmã, em entrevista a jornalistas.

O velório do ex-parlamentar foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ainda abalada, ela contou que o irmão tem questões de saúde mental ligadas a um acidente de trânsito e a morte de outros dois irmãos.

"Francisco Frateschi é um menino maravilhoso. O Chico nunca levantou a voz para uma pessoa. Ele nunca bateu numa pessoa. Por onde o Chico passou, ele levou alegria, amor. Ele tinha um carinho imensurável pelo pai. O Chico sofreu um acidente há alguns anos. Era um menino muito machucado que perdeu os dois irmãos mais novos em acidentes”, afirmou.

SOBRE A MORTE

Na quinta-feira, ao jornal O Globo, lideranças do partido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo haviam confirmado a morte do político.

As informações são de que Paulo, que tinha 75 anos, foi atingido por facadas na cabeça, no abdômen e nos braços. Ele foi encaminhado logo em seguida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa do ex-parlamentar, Yolanda Maux Viana, sofreu fratura no braço ao tentar intervir na briga e recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Lapa.

O conflito, segundo apontaram testemunhas, ocorreu na residência da família, localizada na zona oeste de São Paulo. Francisco Frateschi foi detido. Não há informações concretas de como o desentendimento teria se iniciado.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, as facadas teriam sido desferidas pelo rapaz em meio a um surto psicótico.