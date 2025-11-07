Moraes rejeita recurso de Bolsonaro e vota para manter condenação por golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tramar contra o Estado Democrático de Direito e cometer outros crimes.

Os advogados de defesa contestaram o acórdão que condenou Bolsonaro alegando "injustiças", "erros" e "equívocos" no julgamento do chamado "núcleo 1" do golpe.

Moraes, no entanto, afirmou que o recurso repete teses da defesa apresentadas no julgamento e considerou que "foi amplamente demonstrado que o embargante desempenhou o papel de líder de uma organização criminosa estruturada para consumar o objetivo de um golpe de Estado e ruptura constitucional, com a sua permanência no poder".

O julgamento dos recursos dos réus pela Primeira Turma do STF começou nesta sexta-feira (7) e segue até a próxima sexta (14). Ainda devem se manifestar os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia — o ministro Luiz Fux pediu para sair do colegiado.

Mauro Cid não apresentou recursos

Segundo a CNN Brasil, o único condenado do "núcleo 1" que não apresentou recursos foi o delator Mauro Cid. O processo do tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, entrou em trânsito em julgado e ele já começou a cumprir a pena desde a última segunda-feira (3).

Após a conclusão da análise dos embargos, os outros condenados também estarão mais próximos de cumprir a pena.