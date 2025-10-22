Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

Em prisão domiciliar, ex-presidente está impedido de receber investigados

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Valdemar Costa Neto observa algo.
Legenda: Na terça-feira (21), a Primeira Turma do STF decidiu reabrir a investigação contra Valdemar por suposta participação na trama golpista de 2022.
Foto: Valter Campanato / Agência Brasil.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, nesta quarta-feira (22), o pedido para que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Bolsonaro está sujeito a uma série de restrições impostas pelo Supremo, incluindo a proibição de manter contato com outros investigados.

Na terça-feira (21), a Primeira Turma do STF decidiu reabrir a investigação contra Valdemar por suposta participação na trama golpista de 2022.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Após pedido, ministro Luiz Fux é transferido de Turma no STF

teaser image
PontoPoder

Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

Relação com o Instituto Voto Legal

Segundo Moraes, a restrição é necessária porque o presidente do Instituto Voto Legal (IVL), Carlos Rocha, foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

O IVL foi o responsável por fornecer ao PL dados falsos sobre as urnas eletrônicas e o processo de apuração dos votos.

Essas informações foram utilizadas pelo partido para contestar o resultado do segundo turno das eleições de 2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ministro Alexandre de Moraes fala em um microfone.
Legenda: O Instituto Voto Legal foi o responsável por fornecer ao PL dados falsos sobre as urnas eletrônicas e o processo de apuração dos votos.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

Investigação reaberta

A nova fase da apuração busca determinar se há conexão entre as ações de Rocha e Valdemar para tentar provocar uma ruptura institucional.

A Polícia Federal (PF) já havia indiciado Valdemar por envolvimento na trama golpista, mas ele não chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com o relatório da PF, o presidente do PL apoiou e financiou questionamentos à integridade das urnas eletrônicas, tendo papel central na disseminação de desinformação sobre o sistema eleitoral. 

Multa do TSE

O caso também envolve a multa aplicada pelo TSE ao PL, após o partido pedir — sem apresentar provas — a verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições de 2022.

Assuntos Relacionados
Valdemar Costa Neto observa algo.
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

Em prisão domiciliar, ex-presidente está impedido de receber investigados

Redação
Há 55 minutos
foto do ministro Luiz Fux durante sessão no STF.
PontoPoder

Quem vai assumir a cadeira de Fux na 1ª Turma do STF? Entenda mudança na Corte

O ministro foi transferido para a Segunda Turma da Corte após autorização de Edson Fachin

Redação
Há 1 hora
Ministro Luiz Fux.
PontoPoder

Após pedido, ministro Luiz Fux é transferido de Turma no STF

A possibilidade surgiu após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso

Redação
Há 2 horas
Elmano de Freitas, governador do Ceará, fala com a imprensa após compromisso em Brasília
Wagner Mendes

'Virou namorado do bolsonarismo', dispara Elmano sobre Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB

Apesar da filiação, Ciro ainda não declarou se será candidato a governador em 2026

Wagner Mendes, Beatriz Matos
22 de Outubro de 2025
Mesa diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (22)
PontoPoder

Com oposição na filiação de Ciro, Alece aprova PL do Governo com urgência em sessão com cerca de 2h

Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB

Marcos Moreira
22 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara Municipal de Fortaleza nesta quarta-feira (22), com os vereadores Adail Júnior e Aguiar Toba, quando foi aprovado o PPA 2026-2029 em primeira discussão
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova PPA 2026-2029 em 1ª discussão; projeto voltará a ser apreciado

Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)

Bruno Leite
22 de Outubro de 2025
Foto de Carla Zambelli.
PontoPoder

Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

Deputada federal foi condenada duas vezes pelo STF

Redação
22 de Outubro de 2025
Forró pé-de-serra na Estação das Artes
PontoPoder

Forró é reconhecido como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Ceará pela Alece

Projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (22)

Marcos Moreira
22 de Outubro de 2025
foto de passageiro pegando bagagem de mão amarela no compartimento superior do avião.
PontoPoder

Senado aprova projeto que proíbe cobrança de bagagem de mão em voos

O texto determina as dimensões de bagagens que serão isentas de tarifas adicionais aos passageiros

Redação
22 de Outubro de 2025
Na imagem, Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes
PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante
22 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB
PontoPoder

Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante
22 de Outubro de 2025
Sentados, ao lado um do outro, aparecem Roberto Cláudio, André Fernandes e Alcides Fernandes, durante evento do PSDB
PontoPoder

Tasso critica polarização e brinca com André Fernandes: 'Está chegando pra esquerda'

Ex-senador participa de evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB na manhã desta quarta-feira (22)

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante
22 de Outubro de 2025
Ciro Gomes durante ato de filiação ao PSDB em Fortaleza, ao lado de militantes e apoiadores
PontoPoder

Tasso Jereissati anuncia Ciro Gomes na presidência do PSDB Ceará

O ex-ministro se filiou na manhã desta quarta-feira retornando ao partido após 28 anos

Igor Cavalcante, Ingrid Campos, Wagner Mendes
22 de Outubro de 2025
Ozires Pontes durante o evento de filiação de Ciro ao PSDB
PontoPoder

Com a chegada de Ciro, PSDB fará nova eleição interna; Ozires deixa presidência ainda em outubro

Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante
22 de Outubro de 2025
'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro
PontoPoder

'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

Político comentou sobre objetivos em comum e possíveis candidaturas do grupo na eleição do próximo ano

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante
22 de Outubro de 2025
Ciro Gomes conversa com Tasso Jereissati, ao fundo logomarca do PSDB
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, no Ceará, ao lado de Tasso Jereissati e aliados da oposição; acompanhe

Expectativa da legenda tucana é que o ex-ministro dispute o Governo do Estado em 2026

Marcos Moreira, Jéssica Welma, Ingrid Campos, Igor Cavalcante, Bruno Leite
22 de Outubro de 2025
Imagem de dois líderes mundiais, Lula e Donald Trump, sorrindo em uma foto dividida ao meio, destacando suas expressões faciais amigáveis e postura de confiança.
PontoPoder

Encontro entre Lula e Trump acontece no próximo domingo (26)

Líderes devem conversar sobre tarifas e mais medidas impostas pelos EUA

Redação
22 de Outubro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília
PontoPoder

STF publica acórdão de condenação de Bolsonaro e abre prazo para recurso

Documento reúne detalhes das sentenças dos réus do "núcleo 1" da trama golpista

Carol Melo
22 de Outubro de 2025
Lula chega à Indonésia para giro na Ásia, de olho em possível encontro com Trump.
PontoPoder

Indicação de Jorge Messias para STF deve ser feita após Lula voltar da Ásia

Presidente segue em compromissos na Indonésia e na Malásia.

Redação
22 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

De volta ao ninho: qual o papel de Ciro Gomes no PSDB de hoje?

Com a experiência de 4 candidaturas à Presidência da República, ex-ministro tem ato de filiação restrito ao Ceará

Inácio Aguiar
22 de Outubro de 2025