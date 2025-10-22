Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, nesta quarta-feira (22), o pedido para que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Bolsonaro está sujeito a uma série de restrições impostas pelo Supremo, incluindo a proibição de manter contato com outros investigados.

Na terça-feira (21), a Primeira Turma do STF decidiu reabrir a investigação contra Valdemar por suposta participação na trama golpista de 2022.

Relação com o Instituto Voto Legal

Segundo Moraes, a restrição é necessária porque o presidente do Instituto Voto Legal (IVL), Carlos Rocha, foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

O IVL foi o responsável por fornecer ao PL dados falsos sobre as urnas eletrônicas e o processo de apuração dos votos.

Essas informações foram utilizadas pelo partido para contestar o resultado do segundo turno das eleições de 2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Investigação reaberta

A nova fase da apuração busca determinar se há conexão entre as ações de Rocha e Valdemar para tentar provocar uma ruptura institucional.

A Polícia Federal (PF) já havia indiciado Valdemar por envolvimento na trama golpista, mas ele não chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com o relatório da PF, o presidente do PL apoiou e financiou questionamentos à integridade das urnas eletrônicas, tendo papel central na disseminação de desinformação sobre o sistema eleitoral.

Multa do TSE

O caso também envolve a multa aplicada pelo TSE ao PL, após o partido pedir — sem apresentar provas — a verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições de 2022.