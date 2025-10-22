Diário do Nordeste
Após pedido, ministro Luiz Fux é transferido de Turma no STF

A possibilidade surgiu após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Ministro Luiz Fux.
Legenda: A segunda turma é formada por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.
Foto: Gustavo Moreno/STF.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, concedeu, nesta quarta-feira (22), a transferência do ministro Luiz Fux para a Segunda Turma a partir da próxima semana. O ministro Fux havia solicitado a transferência na terça (21).

A previsão, de acordo com a Corte, está no artigo 19 do Regimento Interno do STF, segundo o qual “o ministro de uma Turma tem o direito de transferir-se para outra onde haja vaga; havendo mais de um pedido, terá preferência o do mais antigo”.

“Diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a Segunda Turma, nos termos dos artigos 13, X e 19 do Regimento Interno desta Corte.”, informou o ministro Fachin no despacho.

A possibilidade de transferência surgiu após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, ocorrida no último sábado (18).

Veja o ofício

Reprodução do ofício em que Luiz Fuz solicita a mudança de turma.
Legenda: O pedido foi encaminhado ao presidente do tribunal, Edson Fachin.
Foto: Reprodução.

“Manifesto meu interesse em compor a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso”, escreveu Fux no documento enviado a Fachin.

O pedido tem respaldo no artigo 19 do regimento interno do STF, que garante aos ministros o direito de mudar de turma quando houver vaga disponível. Em caso de mais de um pedido, a preferência é do ministro mais antigo na Corte.

Atualmente, a Primeira Turma é composta por Fux, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e pelo presidente do colegiado, Flávio Dino

O grupo é responsável por julgar ações penais ligadas ao núcleo dos atos golpistas de 8 de janeiro, e Fux tem se destacado como uma voz dissonante, votando por absolvições ou por penas mais brandas em relação a alguns réus.

Quem são os juízes da segunda turma?

Na Segunda Turma, o ambiente é outro. O colegiado é formado por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça — dois últimos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ida de Fux para essa composição é vista, nos bastidores, como um movimento estratégico, já que o ministro se alinharia a uma turma de perfil considerado mais garantista e menos punitivista.

Gilmar Mendes comanda sessão da Segunda Turma.
Legenda: Ida de Fuz para a Segunda Turma faria o ministro se alinhar a um colegiado de perfil considerado mais garantista e menos punitivista.
Foto: Gustavo Moreno / STF.

Precedentes e tradição

Em 2021, após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, a ministra Cármen Lúcia fez o caminho inverso: deixou a Segunda Turma, que à época concentrava os processos da Lava Jato, e migrou para a Primeira, onde permanece até hoje.

Com a saída de Barroso, o regimento e a tradição do STF indicam que o novo ministro escolhido por Lula herdará o acervo do ex-presidente da Corte — incluindo casos ligados à operação Lava Jato.

Entretanto, essa transferência não é automática. O Supremo pode optar por redistribuir os processos antes da nomeação do novo ministro, caso existam pedidos urgentes que demandem decisão imediata.

