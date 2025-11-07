PF realiza nova operação em Santa Quitéria (CE) contra interferência de facções na eleição de 2024

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (7), uma nova operação para apurar a interferência de facção criminosa na eleição municipal de 2024 em Santa Quitéria, na região do Sertão dos Crateús do Ceará. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

A ação ocorreu no município que teve Braguinha (PSB) e Gardel Padeiro (PP), membros da chapa vitoriosa no pleito de 2024, cassados sob a acusação de envolvimento com o Comando Vermelho (CV) durante a campanha de 2024.

Conforme a Polícia Federal, o objetivo da operação é coletar provas que possam esclarecer o envolvimento de candidatos a cargos eletivos e outros indivíduos com facções criminosas, além de possíveis práticas ilícitas relacionadas à corrupção e coação eleitoral.

A ação foi realizada por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) e recebeu o nome de “Promessa Vazia”. A apuração policial dá continuidade às investigações iniciadas pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST) e cumpre mandados expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Ainda segundo a PF, as investigações prosseguem para aprofundar a apuração dos fatos e identificar os envolvidos. A operação é resultado da atuação dos órgãos que compõem a FICCO/CE, como as polícias Civil, Militar e Penal, em cooperação com o Ministério Público Eleitoral.

O Diário do Nordeste acionou a Polícia Federal e o Ministério Público para saber mais detalhes da operação e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.

CHAPA CASSADA

O prefeito Braguinha (PSB) e vice Gardel Padeiro (PP), integrantes da chapa vencedora das eleições do ano passado, foram afastados dos cargos em 2025, por abuso de poder político e econômico. Eles são acusados de receber ajuda da facção criminosa Comando Vermelho (CV) para a prática de compra de votos e para ameaças contra adversários.

A partir do afastamento, o município passou por eleição suplementar em outubro, quando Joel Barroso (PSB) foi eleito com 53,21% dos votos. O novo prefeito é filho de Braguinha e estava na presidência da Câmara Municipal de Santa Quitéria.