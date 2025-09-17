TSE nega recurso do prefeito afastado e mantém nova eleição em Santa Quitéria
TRE-CE já havia determinado o dia 26 de outubro como data da eleição suplementar na cidade
No mesmo dia em que suspendeu a eleição suplementar em Barroquinha, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Mendonça negou recurso do prefeito afastado de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), mantendo o novo pleito na cidade. A decisão mantém os efeitos de um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que havia cassado os diplomas do prefeito e do vice, Gardel Padeiro. A eleição suplementar deve ocorrer no dia 26 de outubro.
A cassação dos diplomas pelo TRE-CE ocorreu por abuso de poder econômico e político. Segundo a ação movida pelo Ministério Público, a facção criminosa "Comando Vermelho" teve interferência nas eleições de Santa Quitéria em 2024, mediante coação, ameaça e intimidação de eleitores para favorecer a chapa, com envolvimento de candidatos e agentes públicos.
O caso se tornou o mais emblemático das eleições passadas em relação a possíveis interferências de facções criminosas na política. Com a repercussão do caso, o prefeito foi cassado e está em prisão domiciliar atualmente. A população vai voltar às urnas no próximo dia 26 de outubro.