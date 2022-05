Desavenças e divisões repercutem "negativamente para o serviço", diz Izolda em meio a crise PT e PDT

A governadora Izola Cela (PDT) declarou, nesta sexta-feira (6), durante a entrega de viaturas para reforçar a segurança pública cearense, que divisões e desavenças políticas podem prejudicar o andamento de projetos na política estadual.

"Vimos a situação de muitos estados onde há desavenças, muita divisão, isso termina repercutindo negativamente para o serviço", disse a pré-candidata ao Governo do Estado.

A fala da governadora ocorre na mesma semana em que Ciro Gomes (PDT) fez críticas a membros do PT e aprofundou uma crise com a legenda no Ceará. O PT estadual chegou a fazer reunião de emergência para discutir os ataques recebidos.

Para colocar panos quentes no desconforto político, Izolda publicou nas redes sociais, ainda na terça-feira (3), um agradecimento aos partidos aliados.

"Gostaria de expressar todo o meu respeito à aliança de partidos que ajuda a governar o Ceará e tem contribuído para os muitos avanços do nosso estado nesses últimos anos. PDT, PT, MDB, PSD e tantos outros que integram nosso Governo têm sido fundamentais em todo esse processo", disse.

Pré-candada à reeleição, a gestora tem tentado evitar a fuga de partidos aliados na disputa eleitoral de outubro. Em meio às dificuldades com o Partido dos Trabalhadores, Izolda tem conseguido trânsito entre os mais críticos do acordo político, como a deputada federal Luizianne Lins (PT).

No evento desta sexta, a governadora voltou a valorizar a ampla aliança que sustenta o governo estadual desde a era Cid Gomes, iniciada em 2007.

"O que eu sempre enfatizo, e que são as evidências, é exatamente a importância que essa ampla aliança vem tendo para a boa governabilidade no Estado do Ceará, nós vimos como isso é importante", destacou.

Aliança

Apesar do desgaste e de uma nota pública contra Ciro Gomes assinada pela Executiva Estadual do PT, a aliança deve se manter para as eleições. Em momento algum os dirigentes petistas colocaram a possibilidade do rompimento como uma realidade.

O PDT tem quatro pré-candidaturas ao Governo do Estado. Além de Izolda Cela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho concorrem pela indicação.

O grupo liderado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes devem conversar com diversos partidos aliados para definir o melhor nome para a disputa contra Capitão Wagner (UB) no pleito que se aproxima.