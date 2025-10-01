Deputado Mauro Filho tem alta hospitalar após internação por AVC

Quase uma semana após ter sido acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) teve alta hospitalar nesta quarta-feira (1º). A atualização foi divulgada em seus perfis nas redes sociais.

"Informamos que, em decorrência da significativa evolução do seu quadro clínico, o deputado federal Mauro Benevides Filho recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (01/10). O parlamentar continuará sob acompanhamento médico em sua residência, seguindo todo o protocolo necessário para seu total restabelecimento", diz a nota.

Ainda segundo o comunicado, o parlamentar encontra-se bem-disposto e sem sequelas do AVC sofrido na última sexta-feira (26).

"A família Benevides agradece as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo o processo", complementa a publicação.