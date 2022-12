David Miranda completa 4 meses internado em UTI e marido desabafa: 'nunca imaginamos'

Nesta terça-feira (6) completa quatro meses que o deputado federal David Miranda (PDT-RJ) está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser diagnosticado com uma infecção gastrointestinal. O marido do parlamentar, o jornalista Glenn Greenwald, usou as redes sociais nessa segunda-feira (5) para desabafar sobre a situação.

"Nunca imaginamos que isso aconteceria quando fosse pra emergência", escreveu no Twitter. Em agosto, o político procurou uma unidade hospitalar após sentir fortes dores na região do abdômen

"Ele está lutando muito, como sempre, e a situação é parecido desde minha última atualização: com alguns momentos assustadores, mas também melhorias", detalhou o comunicador.

Glenn ainda publicou uma homenagem ao companheiro. Na ocasião, ele compartilhou uma imagem enviada por um usuário em que é possível observar um cruzamento entre duas ruas de Orlando, Estados Unidos, com placas com o mesmo sobrenome dos dois: Miranda e Greenwald.

"Um leitor estava dirigindo em Orlando, viu este cruzamento de placas de rua e, chocado, parou, tirou uma foto e me enviou por e-mail junto com orações por David e nossos filhos. O impacto de pequenos atos como esse é incrível. Ajudou imensamente nos últimos 4 meses", respondeu o jornalista.

Foto: reprodução

Os dois são casados há cerca de 14 anos e são pais de dois garotos.

Em novembro, a Câmara dos Deputados determinou a criança de uma junta médica para avaliar o estado de saúde do parlamenta. Em setembro, a Justiça Eleitoral homologou a renúncia à candidatura de Miranda, após a família do político anunciar a desistência do pleito devido à internação. Ele seria candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados. As informações são do portal Uol.

