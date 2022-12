Carlos posta foto da perna de Bolsonaro com erisipela e diz que o pai se recupera bem

Carlos Bolsonaro publicou uma foto da perna do presidente Jair Bolsonaro (PL), com ferida causada pela erisipela, uma infecção bacteriana. O vereador do Republicanos-RJ falou sobre a saúde do pai em seu canal oficial do Telegram nesse domingo (4).

Bolsonaro já está em processo de recuperação e "tudo corre muito bem", conforme o filho. "A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!", diz o texto que acompanha a imagem da ferida.

Legenda: A erisipela é um processo infeccioso da pele provocado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos

Desde a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro tem saído pouco do Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. O vice-presidente Hamilton Mourão já havia comentado que o sumiço do chefe do Executivo é justificado pelo quadro de erisipela.

O QUE É ERISIPELA?

A erisipela é um processo infeccioso da pele provocado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ser acometida pela doença, mas ela é mais comum em diabéticos, obesos e pessoas com histórico de varizes.

O Ministério da Saúde (MS) afirma que a sequela mais comum da doença é o linfedema, que é o inchaço e o endurecimento persistentes de um membro. No caso da erisipela, o membro mais afetado é a perna ou o tornozelo.