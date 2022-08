Deputado federal David Miranda está internado em estado grave na UTI

O deputado federal David Miranda (PDT-RJ), casado com o jornalista estadunidense Glenn Greenwald, foi internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no último sábado (6), após sentir fortes dores abdominais. Nesta quarta-feira (10), o marido do parlamentar relatou que ele está apresentando melhoras no quadro de saúde.

A atualização foi compartilhada através do Twitter. "David continua na UTI em estado grave, mas as últimas horas mostraram os primeiros sinais de melhoria no quadro dele, o que nos deixa mais otimistas", relatou Glenn.

O jornalista ainda agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio. "Estamos juntos", concluiu.

Internação em hospital

Os primeiros incômodos de David iniciaram durante um evento no sábado. No entanto, conforme o Metrópoles, o parlamentar logo cancelou a agenda de compromissos devido a dor.

Ao chegar no hospital, foi encaminhado diretamente para a UTI por apresentar fortes inflações no sistema gastrointestinal.

“Nas próximas 72 horas, nada melhorou, muito pelo contrário, tudo estava piorando. O que deixava o David num estado bem grave, gravíssimo”, chegou a detalhar Greeenwald para o público em um vídeo publicado nas redes sociais.

No leito de hospital, David lamentou não ter comparecido à Parada LGBTQIA+ de Niteroi, no Rio de Janeiro.