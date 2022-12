Bia Kicis tem conta do Twitter suspensa

O perfil no Twitter da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) foi suspenso na tarde desta segunda-feira (5). Mais cedo, a parlamentar afirmou, pelo Instagram, que "Xandão", como bolsonaristas costumam chamar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou bloquear as suas contas nas redes sociais.

Kicis deixou um alerta sobre uma possível suspensão de seu Instagram, que permanece ativo até a publicação desta matéria. De acordo com o jornal Metrópoles, a equipe da deputada não soube informar de qual processo veio o suposto despacho de Moraes.

Em novembro, as redes sociais de outros bolsonaristas, como a deputada Carla Zambelli (PL-SP) também foram bloqueadas por causa da divulgação de notícias falsas.

"Quando se censura Parlamentar não se trata apenas de censura (o que já é grave e inconstitucional), mas de interferência na própria atividade parlamentar, o que é um atentado a democracia e à separação dos Poderes", declarou Bia Kicis pelo Instagram nesta segunda.

