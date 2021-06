Datena afirma estar com "um pé no PSL" e cogita disputar presidência da República em 2022

O apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, afirmou estar "com um pé no PSL" em relação a eventual candidatura a algum cargo majoritário nas eleições de 2022. A ideia é de que o apresentador seja candidato a presidente da República no próximo pleito. "Um pé, quase dois", frisou ele à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O martelo, porém, ainda não foi batido, e outras possibilidades estão em discussão. Dentre elas, a de Datena concorrer ao Governo de São Paulo ou ao Senado Federal representando o estado paulista.

Datena disse ainda que o partido "vai definir as coligações que vai fazer". "O centro, a centro-direita, buscam um nome. Quem tiver mais condições de disputar, de acordo com as pesquisas, sai candidato", pontuou. Outras legendas estão envolvidas nas articulações.

PSL

Nesta segunda-feira (28), o apresentador jantou com o presidente do PSL, Luciano Bivar, o presidente do MDB, Baleia Rossi e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Datena frisou que só fará oposição a Jair Bolsonaro e a Lula caso seja candidato à corrida presidencial.

Ele acrescentou que, se porventura se candidatar a governador ou senador, não fará oposição a nenhum dos dois. "Eu vou defender políticas para ajudar o meu estado", asseverou.

Datena já se posicionou para lançar candidaturas a cargos políticos anteriormente, mas acabou recuando — situação diferente da atual.

Questionamentos sobre sexualidade de jornalista

No último dia 16, o apresentador se envolveu em um caso que repercutiu: ele questionou a sexualidade de um jornalista durante uma entrada ao vivo entre os programas 'Melhor da Tarde' e 'Brasil Urgente'.

A pergunta veio após a apresentadora Cátia Fonseca pedir a Datena que ajudasse o jornalista Alex Sampaio a encontrar um novo amor. O apresentador, então, perguntou quais as preferências do profissional.

"Ah, ele gosta de meninos? Você tem que falar logo no começo. Eu não sabia. O Alex então está interessado em meninos e não em meninas", disse, emendando com outro questionamento: "Mas você é bissexual ou homossexual?"

Em resposta, Alex Sampaio não tergiversou: "Gay. Totalmente homossexual", respondeu, sem parecer constrangido. Posteriormente, o jornalista chegou a brincar com a situação nas redes sociais.