Datena questiona sexualidade de jornalista ao vivo: 'ele gosta de meninos?'

O apresentador Datena fez pergunta inusitada a um jornalista na tarde da última quarta-feira (16), durante link ao vivo entre os programas 'Melhor da Tarde' e 'Brasil Urgente'. No ar, ele questionou a sexualidade de Alex Sampaio, causando um breve momento de risadas.

A conversa se iniciou após Cátia Fonseca pedir a Datena ajuda para que Sampaio encontrasse um novo amor. De forma descontraída, Datena não fugiu do assunto.

Foto: reprodução/Band

"Ah, ele gosta de meninos? Você tem que falar logo no começo. Eu não sabia. O Alex então está interessado em meninos e não em meninas, mas você é bissexual ou homossexual?", disse.

Em resposta, Alex Sampaio respondeu de forma direta e sem parecer constrangido. "Gay. Totalmente homossexual", pontuou.

Campanha ao vivo

Nas redes sociais, Alex resolveu brincar com a situação, e não parece ter ficado chateado com as pontuações de Datena.

"Eita papo bom hoje com a Cátia Fonseca e o Datena. E viva o amor! Será que agora eu desencalho?", questionou o jornalista.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens rindo da situação. "Vou ficar na torcida por você", escreveu um dos espectadores do programa.