Datena revela internação do filho por Covid-19: 'Ele não está bem'

O apresentador José Luiz Datena declarou que o filho, José Luiz Datena Junior, de 33 anos, está internado por conta da covid-19. Abatido, o apresentador comentou sobre o tema ao conversar ao vivo com Cátia Fonseca durante o programa "Melhor da Tarde".



"Estou preocupado como a maioria dos brasileiros. Meu filho está internado lá no Sírio-Libanês. Mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O país tem quase 500 mil mortes e esses caras dando estes exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo?", declarou Datena.

Datena Apresentador de TV "Ele não está bem. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível. Claro que meu filho está em um hospital de primeira qualidade, tem muita gente que não têm acesso a isso. Por essas pessoas eu rezo muito para que elas estejam bem. Eu queria ter ficado em casa porque no hospital não dá pra você entrar. Eu não vou quebrar a regra, mas não estou com muita cabeça pra trabalhar não", disse.

O apresentador ainda comentou as discussões sobre a permanência de Tite como técnico da seleção brasileira e reforçou que o foco deveria ser o combate ao vírus.

"São 17 milhões de brasileiros contaminados. Eu não vou mais neste barulho de políticos. É capaz de eu tentar entrar nesse meio para atrapalhar a vida destes caras. Perdi a minha paciência com o cinismo das pessoas neste país", destacou Datena.