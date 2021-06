Filho de Datena recebe alta da Covid-19

José Datena Junior, 33, filho do apresentador José Luiz Datena, recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado há uma semana para tratar da Covid-19.

A informação foi dada pelo próprio jornalista durante interação com a apresentadora Cátia Fonseca, do programa Melhor da Tarde; e depois no Brasil Urgente desta segunda-feira (14). Ele agradeceu a todos pelas orações.

"Acabei de receber a notícia que o Júnior saiu do hospital. Queria agradecer o Brasil inteiro pelas orações, de verdade, e lembrar que eu também rezei pelos seus, de todos que rezaram pelo meu filho e os que não rezaram também. Porque a gente ta vivendo uma fase muito triste. A gente ver o risco e corre e o pior é que essa doença não permite que você fique próximo da pessoa", disse Datena em conversa com Cátia.

No último dia 8 de junho, Datena havia comentado, também no programa Brasil Urgente, sobre a condição do filho. Na ocasião, ele citou a realização da Copa América no País.

"Estou preocupado como a maioria dos brasileiros. Meu filho está internado lá no Sírio Libanês. Mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O país tem quase 500 mil mortes e esses caras dando estes exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo?", declarou Datena.