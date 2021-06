Bolsonaro autoriza realização de Copa América no Brasil; STF pede explicações

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), informações sobre a realização da Copa América de 2021 no Brasil. A Conmebol confirmou a realização do evento no país e agradeceu ao político nas redes sociais.

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (1º), Bolsonaro garantiu o torneio em território nacional. “Se depender de mim e de todos os ministros, inclusive o da Saúde, está acertado, haverá. O protocolo é o mesmo da Libertadores, o mesmo da Sul-Americana, a mesma coisa", declarou.

Legenda: A seleção brasileira é a atual campeã da Copa América Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A decisão de receber um dos principais eventos esportivos do futebol sul-americano ocorreu na última segunda (31) após recusas de Colômbia e Argentina. A competição tem abertura prevista para 11 de junho e encerramento em 10 de julho.

Ricardo Lewandowski Ministro do STF "Considerando a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto de coronavírus, bem como a urgência que o caso requer, solicitem-se prévias informações ao Presidente da República no prazo legal".

Lewandowski é relator de um pedido liminar do Partido dos Trabalhadores (PT) para impedir a realização da Copa América em solo brasileiro. O documento enviado ao STF pede a suspensão de todas as tratativas entre o Governo Federal e a Conmebol.

Acordo

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que a condição do País para receber o evento é que todas as delegações participantes estejam vacinadas. Até o momento, a Conmebol aplicou o imunizante nas seleções do Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela

Assim, restam Argentina, Brasil, Colômbia e Peru. Há resistência de governadores brasileiros em sediar os jogos por conta dos índices da pandemia de Covid-19. A lista oficial não foi divulgada.