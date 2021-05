Governos estaduais se posicionam contra a realização da Copa América no Brasil; veja comunicados

O anúncio da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de realizar a Copa América 2021 em solo brasileiro gerou posicionamento contrário e veto dos governos do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, em virtude da alta no número de casos de Covid-19 no país. Em contrapartida, São Paulo, Bahia e Cuiabá se colocaram à disposição para sediar as partidas da competição continental.

Pernambuco e Rio Grande do Norte

A primeira recusa partiu do governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Em nota divulgada via assessoria de imprensa (leia abaixo), o gestor alegou nova aceleração dos casos e vetou o estado como sede da Copa América 2021. O discurso também foi adotado pela Governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que garantiu não haver níveis de segurança epidemiológica para realização do evento.

Rio Grande do Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, emitiu um comunicado após a transferência da Copa América para o Brasil citando "inoportuno e inconsequente" a realização do torneio continental no país e utilizando o estado gaúcho como sede para os duelos envolvendo as seleções participantes.

Confira o comunicado oficial do Governo do Rio Grande do Sul

"O governo do Rio Grande do Sul não foi procurado nem pela CBF e nem pela Conmebol para tratar da Copa América. Recebemos os jogos em 2019, o que muito nos orgulha, mas, pessoalmente, entendo que seria inoportuno realizar a competição no Estado e no Brasil neste momento. Precisamos concentrar esforços no enfrentamento à pandemia e, nesse contexto, é inadequado que a competição ocorra aqui, mesmo sem público nos estádios.

O mundo infelizmente tem visto uma disseminação de novas variantes do coronavírus, e ampliar a circulação, com possíveis aglomerações e elevado trânsito de pessoas poderia ampliar o contágio. Caso o Estado receba algum tipo de contato da Conmebol e da CBF, vamos levar o assunto para discussão com os outros Poderes e entidades que representam a sociedade gaúcha.

Anteriormente, fizemos a liberação do futebol no Estado por conta da relevância da atividade, que interfere na economia por meio dos clubes locais, das mais variadas divisões, que precisam cumprir o calendário esportivo.

Na minha opinião, essa necessidade não se aplica à Conmebol, e fazer a Copa América no Brasil e no Rio Grande do Sul agora seria acrescentar um problema ao país. Seria inoportuno e inconsequente."

Confira a nota oficial do Governo de Pernambuco

"O Governo de Pernambuco monitora, de forma permanente, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, os indicadores da doença no Estado. Nas últimas semanas, foi identificada uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana.

Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco."