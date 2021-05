Copa América de 2021 será disputada no Brasil após decisão da Conmebol

A Copa América de 2021 será disputada no Brasil. Após desistência de Argentina e Colômbia por conta da pandemia de Covid-19, a Conmebol anunciou a nova sede nesta segunda-feira (31).

De acordo com a confederação, as datas de início e final do torneio estão confirmadas: 11 de junho e 10 de julho. A tabela de jogos e os estádios utilizados serão confirmados em breve.

Segundo o GE, a tendência é receber partidas em Manaus, Brasília, além de estádios no Nordeste. A entidade também tinha propostas dos governos de Equador, Venezuela e Chile.

Vale ressaltar que a última Copa América no calendário mundial foi realizada no Brasil, em 2019. Na ocasião, a Seleção Brasileira se sagrou campeã. O evento tinha nova edição programda para 2020, pela primeira vez com sedes duplas. No entanto, os casos de Covid-19 adiaram o torneio.