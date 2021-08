"Criminoso é ignorar a perda de mais de meio milhão de vidas", rebate Camilo Santana

Após Jair Bolsonaro (sem partido) classificar como "ato criminoso" as políticas de enfrentamento à Covid-19 implementadas por governadores, Camilo Santana (PT) foi às redes sociais e rebateu as falas do presidente. Em publicação na manhã desta sexta-feira (13), o gestor disse que os "ataques" do chefe do Palácio do Planalto não irão tirar suas forças.

"Criminoso, sr. presidente, é ignorar a perda de mais de meio milhão de vidas na pandemia e ainda debochar da dor das famílias. Tivéssemos um Gov. Federal mais preocupado com a vida, milhares teria sido salvas. Seus ataques jamais irão tirar de mim a força para continuar lutando", disse Camilo.

Foto: Reprodução

Reveja como foi o discurso de Bolsonaro

Durante visita ao Ceará, Bolsonaro criticou as medidas de isolamento social adotadas pelos estados.

"Essa medida, por alguns governadores, entre eles o desse estado, foram além de impensadas, muito mal recebidas pela população. Mandar ficar em casa sem prover ganho para sua subsistência, isso é mais que uma maldade, é um ato criminoso", disse Bolsonaro.

Na última quarta-feira (11), a Justiça atendeu ao pedido do Governo do Ceará para que os passageiros de voos comerciais ou privados apresentem comprovantes de vacinação ou teste PCR negativo para a Covid-19.

No entanto, nesta sexta-feira (13), dia da visita de Bolsonaro ao Ceará, a decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). O processo foi movido pela União e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Camilo lamentou e disse que vai recorrer da decisão.