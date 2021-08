Após aproximação com base de Camilo, Glêdson recepciona Bolsonaro e leva estátua de presente

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), recepcionou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na chegada ao município nesta sexta-feira (13). Ele voltou a repetir que votou no atual presidente no segundo turno das eleições em 2018. O prefeito, que tem se aproximado do governo Camilo Santana (PT), levou uma estátua do Padre Cícero como presente ao presidente.

Gledson Bezerra Prefeito de Juazeiro do Norte "Essa pergunta vem percorrendo desde a campanha eleitoral em 2020. Eu fui eleitor do Bolsonaro. Votei no bolsonaro no segundo turno para presidente e torço para que ele faça um excelente trabalho para o País".

Glêdson vem aparecendo em vídeos ao lado do deputado petista Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia Legislativa, e próximo do governador.

Camilo Santana (PT), por sua vez, não participará do evento, no qual serão entregues casas do programa do Governo Federal Casa Verde Amarela.

Se a gente tiver uma oportunidade de fazer pedidos, nós vamos fazer esses pedidos para a nossa cidade. Nunca tive a oportunidade de conversar com ele, hoje vai ser a primeira vez.

Glêdson Bezerra levou uma estátua do Padre Cícero, símbolo da religiosidade dos juazeirenses, para entregar ao presidente. A prática é comum entre os prefeitos ao recepcionar comitivas presidenciais.

Legenda: O gestor de Juazeiro do Norte levou uma estátua do Padre Cícero de presente ao presidente Jair Bolsonaro Foto: Antônio Rodrigues

Em vídeo publicado nas redes sociais na última quarta (11), o prefeito de Juazeiro agradeceu a parceria com o governador Camilo Santana, pelo projeto que dá subsídios ao transporte público de Juazeiro do Norte, financiado pelo Governo do Estado.

TRE

Na semana passada o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reverteu a decisão de primeira instância que determinava a cassação dos diplomas de Glêdson Bezerra e o vice-prefeito Giovanni Sampaio (PSD) por abuso de poder econômico durante a campanha.

Por 5 votos a 2, o Pleno do TRE-CE rejeitou a tese do Ministério Público Eleitoral, que em junho enviou parecer ao Tribunal recomendando a manutenção da decisão do juiz da 28ª Zona Eleitoral do Ceará, Giacumuzaccara Campos.