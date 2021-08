Quem são os cearenses que viajaram na comitiva de Bolsonaro para evento no Cariri

A comitiva que acompanhou Jair Bolsonaro (sem partido) ao Ceará nesta sexta-feira (13) contou com parlamentares cerenses que apoiam o presidente. Alguns deputados vieram no mesmo avião da Força Aérea Brasileira e pousaram em Juazeiro do Norte, no Cariri, por volta das 9h50. Bolsonaro chega ao Estado para a entrega de casas populares do Programa Casa Verde e Amarela.

Junto ao presidente estão os deputados estaduais André Fernandes (Republicanos) e Delegado Cavalcante (PTB), os deputados federais Capitão Wagner (Pros), Pedro Bezerra (PTB), Dr. Jaziel (PL), o vereador de Fortaleza Carmelo Neto (Republicanos) e o coronel Aginaldo, da Polícia Militar do Ceará.

A chegada ao Ceará ocorre após a entrega do projeto de lei que pretende criar o Auxílio Brasil, benefício que irá substituir o Bolsa Família e que é maior aceno ao Nordeste desde o início do mandato presidencial de Bolsonaro.

Os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Nacional, também integram a comitiva presidencial.

Já na noite desta quinta-feira (12), ao lado de André Fernandes e Carmelo Neto, o presidente sugeriu a possibilidade de participar de motociata durante o trajeto por Juazeiro.

Também nesta quinta, o deputado Pedro Bezerra fez circular em redes sociais um vídeo, mostrando o convite do Governo Federal para que o parlamentar integrasse a comitiva.

DE VOLTA AO CEARÁ

Já nas primeiras horas desta sexta, vários motociclistas se reuniram em frente ao aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro, com bandeiras, faixas e carros de som tocando o hino do Brasil. A concentração de apoiadores complicou o trânsito no local.

Essa é a terceira visita de Bolsonaro ao Ceará desde que chegou à Presidência da República. Além dos parlamentares cearenses, o presidente estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O governador Camilo Santana (PT) não irá participar do encontro.