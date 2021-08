Apoiadores de Bolsonaro ocupam ruas de Juazeiro do Norte e aguardam chegada do presidente

Por onde você olha em alguns pontos de Juazeiro do Norte, onde o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarca, nesta sexta-feira (13), para inaugurar obras federais, o que se vê são as cores da bandeira do Brasil e grupos de apoiadores.

O clima é de expectativa pela chegada do presidente da República, que está prevista às 10h, no aeroporto de Juazeiro. De lá, ele segue para a inauguração de um residencial.

Homenagens

As homenagens a Bolsonaro são vistas, principalmente, nas avenidas, praças e áreas nobres de Juazeiro. Apoiadores de cidades vizinhas, na Região do Cariri, lotam a cidade.

O bombeiro Thiago da Silva saiu cedo do Crato. Ele veio de moto para encontrar com outros apoiadores no aeroporto. O encontro foi combinado em grupos de redes sociais.

“Estou aqui colocando a bandeirinha, comprando uma camisa personalizada pra estar fazendo da melhor forma essa recepção ao presidente”.

Vendas

Numa rua ou outra é comum ver uma venda de bandeiras do Brasil, faixas e camisetas em apoio ao presidente. O camelô, Junior Silva, veio do Rio Grande do Norte, vender acessórios, e espera faturar bem.

“Eu acompanho ele no Brasil todo. Já viajei para vários estados. Só não fui em Manaus e no Acre. Meu trabalho é chegar e enfeitar a pessoa que é fã, que compra uma bandeira, uma camisa, e está vendendo bem aqui”.

Junior disse que, na última viagem do presidente que ele acompanhou, em Florianópolis, faturou R$ 5 mil nas vendas.

Motociata

Apoiadores estão na expectativa de participar de um passeio de moto com Bolsonaro em Juazeiro do Norte. O presidente falou sobre a possibilidade de realizar o ato, em live, na última quinta (13), mas não há confirmação.

Vários motoqueiros estão em frente ao aeroporto, com bandeiras, faixas e carros de som tocando o hino do Brasil. O trânsito no local está complicado. Muitos vieram de longe.

O empresário Ion Marcos veio de Fortaleza com outras seis pessoas, cada um em uma moto. Foram seis horas de viagem.

“Onde ele está a gente está indo. A gente fica na expectativa de ter (motociata) aqui. Se não, só em vir apoiar já está bom. Dia 8 estou indo para Brasília. Vai umas 50 motos de Fortaleza para lá”.

Outro lado

Por outro lado, nas ruas, muita gente nem sabia que o presidente da República vinha para Juazeiro do Norte. “Eu fiquei sabendo por cima. Pra mim não muda muita coisa, é mais um dia normal”, disse o estudante, Isaías Gonçalves.

“Não sabia. Vou fazer as minhas coisas e escutar o que ele vai dizer em casa mesmo”, disse a aposentada, Isabel Pereira.