CPI da Enel: veja quais deputados vão investigar empresa na Assembleia Legislativa do Ceará

Com a previsão de ser instalada ainda nesta quinta-feira (10), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar a Enel Ceará teve os integrantes definidos pelas bancadas partidárias. Logo mais, devem ser definidos quem será o presidente da CPI da Enel, assim como quem ficará responsável pela relatoria da investigação.

Com o maior número de parlamentares, a bancada formada por PT, PCdoB, PV, PSD, PSDB e Cidadania terá direito ao maior número de assentos na comissão. Também deve ser do bloco partidário o presidente da CPI da Enel, Fernando Santana (PT) - autor do requerimento que deu início à investigação.

O relator, por sua vez, deve ser Guilherme Landim, do PDT - partido que terá duas cadeiras no colegiado. Santana e Landim ocuparam as mesmas funções na comissão especial instalada na Assembleia Legislativa em 2022 para estudar o contrato entre a Enel e o Governo do Ceará.

Confira os integrantes - titulares e suplentes - da CPI da Enel, na Assembleia Legislativa do Ceará:

PT, PCdoB, PV, PSD, PSDB e Cidadania

Titulares

Fernando Santana (PT)

De Assis Diniz (PT)

Gabriela Aguiar (PSD)

Suplentes

Larissa Gaspar (PT)

Guilherme Sampaio (PT)

Simão Pedro (PSD)



PDT

Titulares

Guilherme Landim

Bruno Pedrosa

Suplentes

Lia Gomes

Antônio Henrique

MDB

Titular

Agenor Neto

Suplente

Danniel Oliveira

PL

Titular

Carmelo Neto

Suplente

Dra. Silvana



União Brasil

Titular

Felipe Mota

Suplente

Sargento Reginauro



PP

Titular

Leonardo Pinheiro

Suplente

Almir Bié

CPI da Enel

A má qualidade da prestação de serviço da Enel Ceará — apontada como líder em reclamações no Estado em 2022 pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE) — voltou ao centro do debate no legislativo cearense após o reajuste tarifário feito no ano passado quase ter alcançado 25%.

Comissões foram instaladas tanto na Assembleia Legislativa do Ceará como no Ministério Público do Estado para investigar o contrato entre a distribuidora e o Governo do Ceará, com previsão de duração até 2028.

Um dos indicativos de relatório apresentado pelo deputado Guilherme Landim (PDT) ao final da comissão especial foi, exatamente, a instalação de CPI na Assembleia Legislativa. Requerimento de autoria de Fernando Santana foi assinado, ainda em fevereiro, pelos 46 deputados estaduais cearenses.

Contudo, com a licença de Santana por 120 dias ainda em março, a instalação da comissão acabou sendo adiada. Desde então, a Enel Ceará já implementou novo reajuste tarifário, fazendo com que a conta de luz dos cearenses ficasse 3,06%, em média, mais cara desde abril.

Por outro lado, a Enel Ceará também foi multada em R$ 15 milhões pelo Decon Ceará, sendo esta a maior multa já aplicada pelo órgão, após serem constatadas práticas irregulares adotadas pela empresa, além de ineficiência na prestação do serviço público.

Indagada pelo Diário do Nordeste, na última segunda-feira (7), a Enel informou, por meio de assessoria de imprensa, que ainda não foi notificada sobre a comissão, mas "está aberta para o diálogo com as autoridades para esclarecer todos os questionamentos".

"A companhia acrescenta que investiu no Ceará, no primeiro semestre deste ano, R$ 886.107 milhões. O valor representa um aumento de cerca de 23%, em relação ao mesmo período do ano passado. Como resultado dos investimentos, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL", acrescenta a nota.

A distribuidora disse ainda que "tem investido constantemente na modernização da rede elétrica com foco na melhoria da qualidade do serviço e entregou, nos últimos dois anos, oito novas subestações, nos municípios de Pindoretama, Pacatuba, Itarema, Paracuru, Itapipoca, Itaperi, Porteiras e Fortaleza".

