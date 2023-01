Coronel do exército tenta impedir PM de prender terroristas no Planalto; veja vídeo

Um coronel do Exército Brasileiro tentou impedir agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de prenderem terroristas envolvidos na invasão ao Palácio do Planalto no domingo (8). Em vídeo, é possível ver o momento em que o coronel confronta a tropa de choque durante entrada no local.

O coronel, usando a farda do Exército, se coloca na frente dos policiais e chega a ser questionado: 'você está doido?'. O Metrópoles entrou em contato com o Exército, que não se manifestou sobre o caso até o momento da publicação.

Terrorismo em Brasília

Terroristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), invadiram as sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto — em Brasília, no domingo (8), após confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios.

A maioria dos participantes do ato estava com bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira de futebol. Alguns deles usavam pedaços de pau e pedras para depredar patrimônio público nas invasões.

1,2 mil pessoas detidas

Ao menos 1,2 mil pessoas foram detidas pela Polícia Federal nas imediações do quartel-general do Exército, em Brasília, logo após a invasão aos prédios dos Três Poderes - Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF - registrada na tarde de domingo (8).

Os acampados presentes no local estão, agora, sendo levados para a sede da Polícia Federal em cerca de 40 ônibus. Os veículos, assim como os detidos, estavam em acampamento no Distrito Federal. As informações são da TV Globo.

A ação foi tomada após decisão do ministro Alexandre de Moraes concedendo 24 horas para o encerramento definitivo dos acampamentos no DF e nos estados.