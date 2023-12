Com PDT em crise, Sarto evita comentar sobre candidatura à reeleição: 'É muito prematuro'

O prefeito José Sarto evitou tratar como decidida sua pré-candidatura à reeleição à Prefeitura de Fortaleza, em 2024. Entrevistado do Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM, desta sexta-feira (29), o chefe do Executivo municipal disse que considera muito cedo para que isso seja definido.

“Ainda é muito prematuro. Estamos ainda em dezembro e há muitas urgências que nos interpõem nesse momento, é o medicamento no posto, é a qualidade da merenda escolar, é a rua sem lama, é a política habitacional, é o papel da casa. Estou muito envolvido na gestão dos grandessíssimos problemas de Fortaleza”, justificou. Conforme o entrevistado, no contexto atual, a questão política está sendo conduzida pelos dirigentes partidários.

Questionado sobre alianças e os possíveis acordos visando um tempo de propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, Sarto disse que esse aspecto é “fundamental” e que é natural a busca por maiores parcerias. Entretanto, ponderou o mandatário, “a população de Fortaleza é vanguardista, é anti-hegemônica, é impalpável”. “Tem resultados que são imprevisíveis”, analisou.

Cid levantou a questão

A indefinição quanto ao nome do gestor nas urnas na eleição do próximo ano foi uma possibilidade aventada em outubro pelo senador Cid Gomes, atual presidente estadual da sigla. Na visão do dirigente, o atual ocupante do Paço Municipal não seria o nome predileto do diretório municipal pedetista para o pleito.

“Eu desconfio que, no âmbito municipal, se depender só do municipal, desconfio que o candidato acaba sendo Roberto Cláudio”, disse o parlamentar na ocasião. Ele declarou ainda que o “partido irá se manifestar no tempo que for conveniente”, ressaltando que a decisão sobre a candidatura à Prefeitura é do órgão partidário municipal, e não do estadual.

Ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio é o presidente do PDT Fortaleza - cujo quadro é formado majoritariamente por seus aliados e por pessoas próximas ao ex-governador Ciro Gomes, ao próprio José Sarto e ao presidente nacional interino, André Figueiredo.

A manutenção do comando da Capital cearense é estratégica para a legenda trabalhista, já que a cidade é a maior controlada pelo partido em todo o País. Desde o ano passado, o PDT sofre com racha interno, que já produziu brigas judiciais, conflitos entre membros da família Ferreira Gomes, quedas de braço pelo controle do diretório estadual e um pedido de desfiliação em massa.

Nome é defendido pelo presidente da CMFOr

Uma das lideranças pedetistas e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Gardel Rolim não considera outra alternativa que não seja a candidatura de Sarto. Na visão dele, o político tem capacidade para representar a agremiação pelo trabalho realizado.

“O prefeito está fazendo uma grande gestão, está entregando aquilo que se comprometeu a entregar. Ele tem colocado em prática um plano - que é um plano do PDT inclusive - que é investir em educação”, disse o parlamentar em entrevista ao Diário do Nordeste na mesma semana em que foi veiculada a declaração de Cid.

Ele, entretanto, admitiu que o diretório municipal da sigla ainda não discutiu a temática: “Nós estamos todos dedicados às tarefas que temos com a cidade de Fortaleza. No tempo oportuno, o PDT discutirá este assunto, a minha opinião, e vou defender isso, é de que o prefeito Sarto seja o nosso candidato à reeleição”.

Na última sexta-feira (22), ao ser entrevistado novamente, Rolim dobrou a aposta e disse que acredita na vitória do correligionário ainda no primeiro turno. "Não tenho dúvida que, se a gente conseguir traduzir tudo isso ao cidadão de Fortaleza, ao eleitor, o prefeito Sarto deverá ser reeleito em primeiro turno", argumentou.