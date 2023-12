Evandro aponta 'simbolismo' em vitória na Justiça e diz estar tranquilo com recurso do PDT ao TSE

Recém-filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Evandro Leitão, foi o entrevistado do Bom Dia Nordeste desta quinta-feira (21) e se disse tranquilo com a possibilidade do Partido Democrático Trabalhista (PDT), sua antiga sigla, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para barrar sua desfiliação.

"Acho mais do que natural a questão do meu ex-partido estar recorrendo às instâncias superiores para tentar, de alguma forma, mostrar que estamos errados. Natural, normal, não vejo nenhum problema. Aprendi na minha vida que a gente tem que respeitar quem pensa de forma diferente", pontuou Evandro durante sua participação no jornalístico da Verdinha FM.

Ambas as partes vivem uma queda de braço na Justiça Eleitoral por conta da saída com permanência do mandado pelo parlamentar. O desembarque do PDT foi chancelado por uma carta de anuência liberada pelo presidente estadual da legenda, o senador Cid Gomes. A legitimidade do documento é questionada pela cúpula nacional.

Na última terça-feira (19), dois dias após a filiação de Evandro no PT, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou os embargos de declaração apresentados pela Executiva do trabalhismo no processo de desfiliação. O procedimento era a última fase recursal na Corte estadual. Com isso, e considerando o intento do comando nacional, o caso deve passar para o TSE.

Segundo Leitão, a briga judicial é um ponto pacífico e sua postura diante da situação é de tranquilidade. "Estou tão tranquilo que saí do meu ex-partido - e único até então - e ingressei no Partido dos Trabalhadores", frisou o entrevistado.

A decisão favorável do Tribunal Regional seria, para ele, uma demonstração da sua razão. "Na perspectiva de que existem coisas que são muito simbólicas, processos que são muito simbólicos... Você vai no TRE e ganha, na primeira instância, de 7 a 0, recorre-se e ganha de novo, por unanimidade novamente", mencionou, se referindo ao julgamento recente.

Pelo que argumentou, sua entrada nas fileiras da nova agremiação foi algo apurado, refletido e conversado com aliados, familiares e lideranças políticas que estão no seu entorno. "Ingressei no PT e com muito orgulho faço parte dos quadros", destacou.

Evandro Leitão alegou também que as agendas que defendeu ao longo da vida pública sempre estiveram alinhadas com os valores do grupo petista, sobretudo no que diz respeito às causas sociais e na defesa dos direitos dos grupos minoritários.

Questionado sobre a sua participação no processo eleitoral de 2024, ao qual é cotado como um dos viáveis postulantes, ele manteve a mesma postura do dia em que se filiou e desconversou. "Estou chegando agora e me coloco à disposição para qualquer desafio, inclusive para ser um grande defensor daquilo que o Partido dos Trabalhadores tem em suas bandeiras", finalizou.