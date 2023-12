Filiação de Evandro ao PT tem as presenças de partidos aliados a Elmano

O evento de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao PT reuniu, neste domingo (17), lideranças de partidos aliados do governador Elmano de Freitas (PT).

Dirigentes petistas têm insistido no discurso de que o nome ideal para representar a sigla na disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano que vem deve agregar aliados. Os partidos PV, PP, MDB e PCdoB estiveram no arco de aliança que elegeu Elmano em 2022.

Dentre os nomes, estavam:

Presidente do PV Ceará, Marcelo Silva;

Presidente do PP Fortaleza, Zezinho Albuquerque;

Presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana;

Presidente do Republicanos Ceará, Chiquinho Feitosa;

Presidente do PCdoB Ceará, Luís Carlos Paes;

Presidente do MDB Ceará, Eunício Oliveira;

Presidente do Podemos Ceará, Bismarck Maia;

Presidente do Solidariedade Ceará, Júnior Castro;

Presidente do PSD Ceará, Domingos Filho.

Demais presenças

O evento recebeu deputados pedetistas da ala do senador Cid Gomes (PDT), além da deputada federal Fernanda Pessoa, que é do União Brasil – partido que tem Capitão Wagner como pré-candidato à Prefeitura em Fortaleza.

A chegada de Evandro ao PT deve intensificar a disputa interna sobre a candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024. A legenda já tinha quatro pré-candidatos e, com a chegada do presidente da Alece, ganhou mais um. O nome dele é ventilado por correligionários e lideranças políticas que compõem o arco de aliança governista do Ceará.

Além de Evandro Leitão, são cotados para a disputa: os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, o assessor de Assuntos Municipais do Governo do Ceara, Artur Bruno, e a deputada federal Luizianne Lins — que já foi prefeita de Fortaleza e tradicionalmente tem disputado a eleição ao Paço Municipal pela sigla.