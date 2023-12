Gardel Rolim aposta em reeleição de Sarto no 1º turno e questiona disputa por nomes na oposição

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), defendeu em entrevista exibida na live do PontoPoder, nesta quinta-feira (21), que o prefeito José Sarto (PDT) tem chances de garantir sua reeleição ainda no primeiro turno da disputa em 2024.

Conforme o chefe do Legislativo municipal, os filiados ao PDT de Fortaleza estão chegando ao final de 2023 "muito bem preparados e organizados" para que, no ano seguinte, possam iniciar as conversas de caráter eleitoral. "Temos à frente da gestão municipal o prefeito Sarto, que tem sido extremamente realizador", elogiou.

"Não tenho dúvida que, se a gente conseguir traduzir tudo isso ao cidadão de Fortaleza, ao eleitor, o prefeito Sarto deverá ser reeleito em primeiro turno", salientou, após relacionar entregas como as escolas em tempo integral, equipamentos de saúde, investimentos na malha viária da cidade, obras de infraestrutura e urbanismo na periferia e a implementação de políticas como o Passe Livre Estudantil.

Para ele, que também acredita na ampliação da bancada pedetista na CMFor - a meta do diretório municipal é aumentar o número de 10 para 15 legisladores -, a reeleição do aliado em primeiro turno "é uma possibilidade real". Mas, para isso, seu grupo terá o desafio de comunicar para a população o que tem sido feito durante a atual gestão, fazendo com que os eleitores da Capital passem a "compreender o projeto em curso".

Comparando feitos

O parlamentar ponderou que o debate dos seus adversários é democrático. No entanto, um diálogo pautado no comparativo entre as realizações do mandatário e dos seus opositores será preponderante para o eleitorado elegê-lo mais uma vez para o comando do Paço Municipal.

"A discussão dos outros partidos é natural, estamos numa democracia, mas o que eu careço de ver neste momento é o que de fato esses partidos defendem para a cidade. Qual o projeto que essa turma defende? Qual o projeto que cada um deles defende? O projeto do PDT está muito claro", provocou.

Gardel utilizou o partido do seu ex-correligionário, Evandro Leitão, como um caso a ser analisado. "Se nós compararmos aqui, o PT esteve à frente da Prefeitura de Fortaleza em dois momentos da história recente. O que ele entregou para Fortaleza? Vamos comparar o que o PDT entregou e o que o PT entregou. Esse é o debate que deve ser feito", sugeriu. Em sua visão, o cidadão não está interessado em nomes, mas em conteúdo.

Arco de alianças

Apesar de expressar que a estratégia escolhida para o momento é a de evidenciar a agenda positiva do Governo Sarto e que há tempo para "afunilar o debate", o entrevistado admitiu que tratativas estão sendo feitas para serem mantidas as alianças que compõem a base governista atualmente.

Estão nessa relação legendas como o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o Cidadania, o Avante, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), o Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Entretanto, por força de um alinhamento nacional e de estratégias eleitorais em outras capitais, existem ainda negociações com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que fez parte do arco de apoiamento de Sarto na eleição de 2020 e hoje está do lado oposto ao prefeito. Ao tratar do tema, Rolim definiu que "é muito possível" que a agremiação os apoie.

Reflexos da eleição na Câmara

Na oportunidade em que cedeu a entrevista, Gardel também comentou como a CMFor dará continuidade ao trabalho legislativo durante o ano eleitoral sem que o contexto do pleito contamine o andamento dos trâmites.

Pelo que discorreu Gardel, o "debate eleitoral é salutar" e não é passível de ser negado. Porém, na sua visão, o incremento disso no cotidiano da instância não poderá prejudicar o desenvolvimento das atribuições dos vereadores, que deliberam sobre temas importantes para a população.



"Estamos começando esse processo já, discutindo internamente e em alguns momentos no plenário da Câmara Municipal, em seus partidos, cada um com suas bandeiras e suas propostas. Vamos fazer essa discussão, sem perder o foco e sem perder de vista aquilo que precisamos entregar para a cidade", defendeu.

Balanço de ações

Rolim comemorou os resultados obtidos no decorrer do ano legislativo que se encerrou na última sexta-feira (15). A aprovação de um novo concurso público da administração municipal, a autorização para a realização de um certame para a contratação de servidores do quadro permanente da Casa e as ações do "Meu Bairro, Nossa Câmara" foram lembradas por ele.

Sobre o projeto que leva serviços às comunidades de Fortaleza, o presidente disse que a política foi um sonho realizado, dele e dos colegas. "Esse ano já fizemos sete edições. Fomos a sete regionais diferentes, atendemos mais de 13 mil pessoas, agregamos muitos parceiros ao projeto", enumerou.

A iniciativa, garantiu, será continuada no próximo ano: "Vamos manter para 2024, percorrendo as outras regionais que restam e, dando a pausa legal e necessária durante o período eleitoral, continuar o projeto".