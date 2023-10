Gardel Rolim defende reeleição de Sarto após Cid apontar Roberto Cláudio como candidato em 2024

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Gardel Rolim, manifestou seu apoio ao nome de José Sarto como o representante do PDT disputa para a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano, já que, segundo ele, o atual mandatário está fazendo "uma grande gestão". A fala do chefe do Legislativo aconteceu nesta terça-feira (17), durante visita à sede do Diário do Nordeste, um dia após o senador Cid Gomes insinuar que o desejo do diretório municipal é ter o ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato.

Rolim disse que o diretório municipal da sigla ainda não discutiu a temática: "Nós estamos todos dedicados às tarefas que temos com a cidade de Fortaleza. No tempo oportuno, o PDT discutirá este assunto, a minha opinião, e vou defender isso, é de que o prefeito Sarto seja o nosso candidato à reeleição".

"O prefeito está fazendo uma grande gestão, está entregando aquilo que se comprometeu a entregar. Ele tem colocado em prática um plano - que é um plano do PDT inclusive - que é investir em educação", disse o parlamentar.

Declaração de Cid

Nesta segunda-feira (16), antes da eleição que o colocou, por poucos minutos, no posto de titular do diretório estadual, Cid apontou a possibilidade uma candidatura de Roberto Cláudio como articulação dos membros da Executiva municipal da legenda, mesmo que Sarto seja apontado como pré-candidato.

"Eu desconfio que, no âmbito municipal, se depender só do municipal, desconfio que o candidato acaba sendo Roberto Cláudio", disse Cid. Ele ressaltou ainda que o "partido irá se manifestar no tempo que for conveniente", destacando que os integrantes da instância estadual não têm a atribuição de tomar tal decisão.

PDT e PSB

Nesta terça-feira, durante a conversa, o presidente da Câmara comentou ainda sobre as alianças partidárias que estão sendo debatidas para apresentar players competitivos nas eleições municipais. Uma alternativa que está sendo pavimentada, não só em Fortaleza, é a aliança entre PDT e PSB.

"Com relação às alianças partidárias, muitas coisas podem acontecer. Existem, inclusive, conversas que estão se dando ao nível nacional, como é o caso do PDT e PSB, que também discutem uma federação", mencionou Gardel, que já foi filiado ao PSB.

Ele destacou que a federação citada é um projeto para 2026, mas os sinais dela já poderão ser vistos em 2024. "Em Recife, por exemplo, a vice-prefeita é do PDT e o prefeito é do PSB, portanto, já há essa parceria em outros locais e estamos discutindo a manutenção desta parceria", sustentou.

As parcerias estratégicas em outras cidades brasileiras terão, no processo eleitoral que se aproxima, uma relevância no cenário fortalezense, uma vez que a capital cearense é o maior município comandado pelo partido. "Seria muito importante para nós que o PSB apoiasse a candidatura majoritária do PDT em Fortaleza", admitiu.