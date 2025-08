Celular de Bolsonaro é apreendido e PF faz buscas na casa de ex-presidente

O celular de Jair Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal, no fim da tarde desta segunda-feira (4), enquanto a Corporação cumpria um mandado de busca e apreensão. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda incluia um mandado de prisão domiciliar do ex-presidente.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, considerou que Bolsonaro publicou conteúdo nas redes sociais dos filhos.

No Instagram de Flávio Bolsonaro, foi compartilhado um vídeo do ex-presidente durante uma ligação. "Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos", afirmou Jair. No entanto, o senador apagou a publicação horas depois.

Veja também PontoPoder Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro PontoPoder Saiba quantos anos de prisão Bolsonaro pode pegar se for condenado por trama golpista

Para Moraes, as mensagens tinham “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

O que muda com a prisão domiciliar?

O ex-presidente já fazia uso da tornozeleira eletrônica, que restringia suas saídas. No entanto, com a prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisará seguir novas regras, como:

Recolhimento domiciliar integral em seu endereço residencial;

Proibição de visitas, com exceção de familiares próximos e advogados;

Recolhimento de celulares disponíveis no local;

Proibição de utilizar celular, tirar fotos ou gravar imagens, seja diretamente ou por intermédio de terceiros. As pessoas que mediarem essas atividades estão proibidas de visitá-lo;

Proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras;

Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Além disso, ele segue utilizando a tornozeleira eletrônica. O descumprimento de qualquer uma dessas medidas pode resultar na decretação imediata da prisão de Bolsonaro.