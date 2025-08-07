Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ceará tem 5 cidades com obras do PAC Educação sob risco de cancelamento por pendências em documentos

Relação é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC)

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Creche do Novo PAC Educação
Legenda: Situação ainda pode ser negociada com a Caixa Econômica Federal
Foto: Divulgação / FNDE

Cinco municípios com obras de escolas em tempo integral e creches e escolas de educação infantil, contratadas junto ao Governo Federal por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), podem ter suas propostas canceladas por pendências na documentação.

A informação foi obtida pelo Diário do Nordeste junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A relação, atualizada diariamente, indica as pendências relacionadas com uma cláusula contratual chamada de “suspensiva”.

Veja também

teaser image
PontoPoder

‘Dança dos prefeitos’: quais os limites para presença de gestores no palco de grandes shows públicos

teaser image
PontoPoder

Câmara de Horizonte tem primeira mulher quilombola a assumir cargo no Legislativo da cidade

A “cláusula suspensiva” é uma condição que precisa ser cumprida para que os processos de licitação e obras do programa possam avançar. O dispositivo permite que contratos sejam assinados mesmo que alguns documentos obrigatórios ainda não estejam disponíveis no momento da assinatura, desde que haja um prazo para apresentação. 

Até esta quarta-feira (6), constavam no painel das obras do órgão federal construções com prazos que vencem entre 24 de agosto e 30 de novembro de 2025 nos municípios de Fortaleza, Pacajus, Marco, Tianguá e Pindoretama — este último é o único da listagem que conta com duas obras contratadas. 

A lista do FNDE aponta que, das gestões “em suspensiva” até a data, Fortaleza enviou a documentação e está em análise. As papeladas de Pindoretama, Marco e Tianguá foram analisadas e continham pendências. Pacajus não enviou documentação para análise das equipes responsáveis.

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) respondeu que, mesmo passado o prazo, que tem sido postergado ao longo desse ano, as municipalidades poderão procurar a Caixa Econômica Federal para negociar a regularização diretamente com o agente financiador.

Até o início desta semana, três dos governos mencionados já tinham seus prazos vencidos, segundo a plataforma. Entretanto, houve uma dilatação pela administração federal. Os prazos atuais são:

  • 24 de agosto — Marco
  • 27 de agosto — Tianguá
  • 28 de agosto — Fortaleza e Pindoretama
  • 30 de novembro — Pacajus

O que dizem as prefeituras?

O PontoPoder acionou todas as citadas, para que pudessem se manifestar sobre o assunto. No entanto, até a publicação desta matéria, somente Pindoretama havia respondido à solicitação. O espaço segue aberto.

A Prefeitura de Pindoretama, por meio de nota, disse que a condição das obras, em cláusula suspensiva, “decorre de pendências técnicas e documentais identificadas pelo órgão federal”. O comunicado informou que o prazo, apesar de estipulado inicialmente para o último dia 29 de julho, foi prorrogado por mais 30 dias.

“Desde o início das tratativas, todas as notificações, solicitações e apontamentos técnicos realizados pela Caixa Econômica Federal, bem como pelos sistemas eletrônicos do FNDE, vêm sendo rigorosamente acompanhados e respondidos com a maior celeridade possível”, argumentou.

Ceará tinha maior número de pendências

Em março, o Governo Federal informou que o Ceará contava com 59 obras de creches e escolas de educação infantil e escolas em tempo integral com pendências de documentação.

A unidade da federação era, naquele momento, a que tinha o maior número de ocorrências do tipo. Ao que destacou a divisão do Governo Federal, a quantidade de obras enquadradas muda diariamente, conforme as demandas são resolvidas pelos entes.

Foram apontadas obras das seguintes prefeituras: Pires Ferreira, Tamboril, Itatira, Varjota, Moraújo, Canindé, Iguatu, Pacoti, Apuiarés, Cascavel, Ararendá, Morrinhos, Martinópole, Barbalha, Itaitinga, Independência, Senador Pompeu, Pentencoste, Madalena, Crato, Pindoretama, Ibaretama, Alto Santo, Ipaporanga, Jati, Beberibe, Ipueiras, Orós, Poranga, Milagres, Tianguá, Morada Nova, Aracoiaba, Massapê, Saboeiro, Paracuru, Marco, Cariús, Aratuba, Barreira, Itarema, Maranguape, Amontada, Maracanaú, Miraíma, Paraipaba, Mombaça, Nova Olinda, São Luís do Curu, Jaguaruana, Ibicutinga, Barroquinha, Croatá, Ubajara e Guaraciaba do Norte.

Veja também

teaser image
Ceará

Novo PAC Seleções: municípios do Ceará vão receber 54 obras na saúde e novas ambulâncias do Samu

teaser image
Ceará

Com 275 obras paradas na educação, Ceará só teve 10% das retomadas autorizadas até o momento

A informação foi divulgada em um período próximo do prazo inicial para regularização, que era 30 de abril. Naquela ocasião, uma ação para auxiliar as administrações públicas com dificuldades para atender aos requisitos técnicos foi intensificada. 

Foi divulgado ainda que as obras que não superassem a fase seriam canceladas. Além disso, as gestões que não cumprissem os requisitos poderiam enfrentar restrições na submissão de propostas nas próximas edições do Novo PAC.

No início de março, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) chegou a emitir um alerta para os municípios verificarem a situação das propostas cadastradas na plataforma usada pelo governo para obras na área da educação. 

O que é o PAC Educação?

O Novo PAC Educação, Ciência e Tecnologia é um dos eixos do programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal. Segundo o Poder Executivo, o objetivo da política, a terceira do tipo entre as gestões petistas, é a promoção do desenvolvimento econômico e social do País.

Além da modalidade voltada para aportes no setor educacional, científico e tecnológico do Brasil, o programa conta com os seguintes eixos: Transporte Eficiente e Sustentável, Infraestrutura Social Inclusiva, Cidades Sustentáveis e Resilientes, Água Para Todos, Inclusão Digital e Conectividade, Transição e Segurança Energética, Inovação Para Indústria da Defesa e Saúde.

Até 2026, devem ser investidos, por meio do PAC, R$ 1,8 trilhão em todos os estados da federação, numa parceria com entes do setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. 

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Creche do Novo PAC Educação
PontoPoder

Ceará tem 5 cidades com obras do PAC Educação sob risco de cancelamento por pendências em documentos

Relação é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC)

Bruno Leite
Há 15 minutos
Foto de Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de deputados e Tarcísio de Freitas

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" para visitar o ex-presidente em prisão domiciliar

Redação
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Após tarifaço dos EUA, Elmano busca abrir mercado chinês para produtos cearenses

Governador teve reunião com o embaixador chinês em Brasília

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Fotos mostram os deputados Acrísio Sena e Nizo Costa no Plenário 13 de Maio da Alece
PontoPoder

Em novo rodízio partidário do PT, Acrísio Sena retorna à Alece após licença do deputado Nizo Costa

Petistas trocam cadeiras após o retorno de Júlio César Filho (PT)

Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Mulheres em uma reunião oficial, uma delas com vestido branco, rodeadas por colegas em ambiente de trabalho formal.
PontoPoder

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

Ação aconteceu durante a tentativa de sessão presencial ocorrida na noite dessa quarta-feira (6)

Paulo Roberto Maciel*
07 de Agosto de 2025
Lula
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

O presidente Lula deve decidir se veta a proposta até a sexta-feira (8)

Redação e Agência Brasil
07 de Agosto de 2025
Câmara dos deputados durante obstrução
PontoPoder

Em discurso na Câmara, Motta afirma que há limites para protestos e que o respeito é inegociável

Motta criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer ao regimento da Casa

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Bolsonaro durante discurso
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com recurso no STF para reverter prisão domiciliar decretada por Moraes

Os advogados sustentam, no recurso apresentado ao Supremo, que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Cid Gomes em cima de uma retroescavadeira com megafone
PontoPoder

Cid Gomes se prontifica a usar retroescavadeira para retirar bolsonaristas que ocupam Senado

Em tom de brincadeira, o parlamentar cearense relembrou o episódio em que usou o maquinário para desocupar batalhão policial invadido por agentes amotinados

Igor Cavalcante, Marina Agostine, Beatriz Matos
06 de Agosto de 2025
Colagem de fotos de Donald Trump e Lula
PontoPoder

Lula admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos EUA

Outra medida planejada pelo presidente é discutir uma resposta conjunta dos Brics ao tarifaço de Trump

Redação
06 de Agosto de 2025
Senador e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira que disse que não iria assinar impeachment do ministro Alexandre de Moraes
PontoPoder

'Não assinei e não vou assinar', diz ex-ministro de Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

A declaração causou reações da bancada bolsonarista no Senado, que recolhe assinaturas para apoiar a abertura do processo

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025
Lula para ilustrar matéria sobre Presidente planejar resposta dos Brics a tarifaço de Trump e convocará líderes da Índia e China
PontoPoder

Lula planeja resposta dos Brics a tarifaço de Trump e convocará líderes da Índia e China

Além do Brasil, a Índia recebeu tarifa de 50% sob a justificativa de importar produtos da Rússia

Redação
06 de Agosto de 2025
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Defesa de Zambelli divulga carta em que deputada se refere a Moraes como 'ditador'

No documento, a parlamentar se diz inocente e de "consciência tranquila"

Redação
06 de Agosto de 2025
Fábio sentando na cadeira de Alexandre de Moraes
PontoPoder

Primeira Turma do STF condena a 17 anos de prisão homem que sentou em 'cadeira do Xandão' no 8/1

Fábio Oliveira foi filmado durante a depredação dos prédios públicos, e usou luvas para dificultar sua identificação

Redação
06 de Agosto de 2025
Braga Netto
PontoPoder

Moraes nega recurso e decide manter a prisão preventiva de Braga Netto

Ministro rejeitou pedido de soltura da defesa e afirmou que há indícios da participação do general na tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Foto de Eduardo Bolsonaro em evento
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro diz que sabe que será preso se voltar ao Brasil

O filho de Jair Bolsonaro é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) por atuar nos EUA para sancionar autoridades públicas brasileiras

Redação
06 de Agosto de 2025
foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
PontoPoder

Governo Lula aciona OMC contra os Estados Unidos em resposta a tarifaço de Trump, diz Itamaraty

O mecanismo visa assegurar que os países cumpram os acordos comerciais e que medidas consideradas conflitantes possam ser contestadas

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025
plenário da assembleia legislativa do ceará
PontoPoder

Medidas do Governo Elmano contra tarifaço são aprovadas por unanimidade na Alece

Parlamentares discutiram e votaram as medidas em regime de urgência

Marcos Moreira e Bruno Leite
06 de Agosto de 2025
Foto dos deputados Guilherme Sampaio, Felipe Mota e Salmito Filho
PontoPoder

Base precisa articular quórum na Alece para votar medidas de Elmano contra o 'tarifaço'

Um pedido de recontagem de presenças, após início da sessão, gerou tensão no plenário; líder do Governo disse que episódio foi 'gaiatice' da oposição

Marcos Moreira e Bruno Leite
06 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Oposição dá nó tático na base governista em dia de votação estratégica na Assembleia

No primeiro dia de sessão obrigatoriamente presencial, parlamentares da base demoraram a chegar ao plenário

Inácio Aguiar
06 de Agosto de 2025