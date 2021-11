Caso Ronivaldo Maia: Câmara de Fortaleza diz ser contra 'qualquer ato de violência"

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) informou que aguarda as investigações sobre as acusações de tentativa de feminicídio contra o vereador Ronivaldo Maia (PT-CE). O legislativo municipal frisou que “se contrapõe a qualquer ato de violência”.

O vereador foi preso em flagrante nesta segunda-feira (30), em um posto de combustível, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo as investigações, após discussão, ele tentou atropelar uma mulher de 36 anos.

"A Câmara Municipal de Fortaleza informa que está aguardando as apurações da policia judiciária sobre o caso envolvendo o vereador Ronivaldo Maia (PT-CE) nesta segunda-feira (29). Ratificamos que o Legislativo Municipal se contrapõe a qualquer ato de violência".

