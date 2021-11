Vereador autuado por tentativa de feminicídio pediu fim da violência contra a mulher há 4 dias

O vereador Ronivaldo Maia (PT), autuado em flagrante por tentativa de feminicídio ao passar carro por cima de mulher nesta segunda-feira (29), publicou, há apenas quatro dias, um vídeo fazendo campanha pelo fim da violência contra mulheres. Em vídeo no último dia 25, o político discursa Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"Neste dia, anualmente lançamos a campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, observados sob a égide da campanha do secretário-geral da ONU “UNA-SE pelo Fim da Violência contra mulheres, observados sob a égide da campanha do secretário-geral da ONU 'UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres até 2030'", escreveu no Instagram.

Ronivaldo foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na tarde desta segunda. Policiais foram até o hospital para onde a vítima foi encaminhada e colheram informações da agressão que substanciaram a autuação em flagrante.

Informações de testemunhas dão conta de que o casal discutia em um carro, quando a vítima saiu e ele passou o veículo por cima dela.

A mulher foi socorrida por familiares para um hospital. O parlamentar foi autuado em um posto de combustíveis no bairro Conjunto Ceará.

Assessoria destacou pautas defendidas

Por meio de nota à imprensa, a assessoria de Ronivaldo Maia, que confirmou a detenção, pontuou que ainda busca "Informações concretas", mas ressaltou que o "vereador carrega em uma de suas principais bandeiras a defesa da mulher".

"Lembramos que o parlamentar luta pelos direitos das mulheres, em especial nas que sofrem violência doméstica. Tendo inclusive diversos projetos de lei nesse sentido", diz texto.

VEJA A NOTA DA ASSESSORIA DE RONIVALDO MAIA:

A assessoria do vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT-CE) tomou conhecimento, na noite desta segunda-feira (29/11), da detenção do parlamentar.

Neste momento, ainda apuramos as circunstâncias da detenção e aguardamos informações concretas sobre a situação, que serão repassadas pelos advogados que acompanham o caso.

Tão logo tenhamos novas atualizações, informaremos aos colegas jornalistas.

Ao longo de sua trajetória, o vereador carrega em uma de suas principais bandeiras a defesa da mulher.

Lembramos que o parlamentar luta pelos direitos das mulheres, em especial nas que sofrem violência doméstica. Tendo inclusive diversos projetos de lei nesse sentido.