Caso Ronivaldo Maia sugere quebra de decoro e pode levar vereador à cassação

Na Polícia e na Justiça, o vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) terá muito a esclarecer sobre o episódio em que, segundo relato de testemunhas, teria jogado o carro por cima de uma mulher com quem estaria mantendo um relacionamento extraconjugal. Ele está preso por tentativa de feminicídio. Na política, as repercussões são imediatas.

De cara, o caso sugere uma quebra de decoro parlamentar que pode levar o vereador à cassação, após uma apreciação pelo Conselho de Ética no Legislativo.

O decoro parlamentar consiste em um conjunto de regras de conduta em sociedade que devem ser cumpridas por todos os parlamentares.

Leia mais PontoPoder Vereador Ronivaldo Maia passa carro por cima de mulher e é autuado por tentativa de feminicídio

Age com decoro quem respeita uma série de códigos éticos e morais em nome de uma conduta proba e de acordo com os valores determinados em uma sociedade.

A quebra destas regras pode levar o vereador a perder o mandato, em caso a ser avaliado pelos pares.

A Câmara Municipal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Repercussão entre aliados

Diante das repercussões do caso, lideranças próximas ao vereador sugerem que ele peça uma licença imediata do cargo para tratar de sua defesa.

O episódio, além de atingir uma pauta que o parlamentar diz defender no mandato, o combate à violência contra a mulher, macula também uma bandeira do partido, o PT, que não costuma fazer concessões em casos semelhantes.

Esta coluna apurou, ouvindo fontes do partido, que o coletivo de mulheres da legenda já está marcando para esta terça-feira (30) uma reunião para avaliação do caso. A direção do Partido também está reunida nesta manhã para tratar do assunto.

Internamente, Ronivaldo Maia integra a corrente Democracia Socialista, que também tem como membro a deputada federal Luizianne Lins, outra parlamentar cuja atuação tem a temática como prioridade.

Ronivaldo, inclusive, foi secretário de Luizianne enquanto ela exerceu mandato de prefeita de Fortaleza e mantém proximidade com a parlamentar, de quem é aliado internamente no partido.

Suplência no partido

Caso Ronivaldo decida se licenciar do cargo, assumirá a suplente imediata, professora Adriana Almeida (PT) ligada ao deputado estadual Acrísio Sena.