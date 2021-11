Esposa de Ronivaldo Maia se pronuncia após prisão do marido por tentativa de feminicídio

A esposa do vereador Ronivaldo Maia (PT), Maria Sônia Gomes do Nascimento, se pronunciou sobre as acusações de tentativa de feminicídio contra o marido. Nas redes sociais, ela pediu que as pessoas não compartilhassem "boatos" e afirmou que a situação será esclarecida.

"Neste momento, peço, por favor, que não compartilhem boatos em cuidado com a mãe dele e com sua família", escreveu a esposa. O parlamentar foi preso, nesta segunda-feira (29), por suspeita de tentar atropelar uma mulher após discussão.

"Temos notícia de que a vítima recebeu atendimento médico e já está em casa", disse Sônia. "A Justiça vai apurar o ocorrido dentro do devido processo legal", completou.

Foto: Reprodução

Sônia finaliza a nota afirmando que manterá em público o andamento das medidas. "Manteremos em público o andamento das coisas na medida do possível. Exercitando sempre o que foi minha máxima: a transparência e a luta por Justiça".

A vítima foi socorrida por familiares para um hospital. O vereador foi autuado em um posto de combustíveis, no bairro Conjunto Ceará, na Capital.

A audiência de custódia, que definirá se ele ficará preso ou não, ocorre na tarde desta terça (30).

Em nota, a Câmara Municipal de Fortaleza informou que está aguardando as apurações da polícia judiciária sobre o caso. "Ratificamos que o Legislativo Municipal se contrapõe a qualquer ato de violência", disse.