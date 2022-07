Capitão Wagner terá apoio de PL; partido de Bolsonaro indicará vice

O Partido Liberal (PL) confirmou o apoio à candidatura de Capitão Wagner (União Brasil) ao Governo do Ceará, durante reunião com o presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, neste domingo (24). A indicação para a vaga do vice também ficará a cargo do partido.

Sobre o apoio, Wagner afirmou que a aliança irá agregar tanto na eleição como na possível gestão.

"É com muita alegria que a gente fechou hoje a aliança com o PL, o Partido Liberal, presidido aqui no estado do Ceará pelo prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves. Acredito que essa aliança vai nos trazer, além do apoio do Acilon, além do apoio do seu grupo, nomes tanto para compor a nossa chapa majoritária, precisamente na posição de vice-governador, como também vai nos trazer quadros que a gente possa eventualmente utilizar na gestão", disse o pré-candidato em áudio enviado ao Diário do Nordeste.

Com a confirmação do apoio, chegou-se a ventilar o nome de Marta Gonçalves (PL) para a vaga de vice de Wagner. O nome poderia atender a um desejo de um figura feminina para o cargo. No entanto, em nota, Acilon Gonçalves afirmou que a esposa é "pré-candidata a deputada estadual. Qualquer tratativa do PL em relação ao União Brasil não tem o nome dela na composição da chapa majoritária".

No último sábado (23), durante evento em Canindé, Wagner afirmou que esperava “frutos positivos” desse encontro. A consolidação da aliança aconteceu uma semana após o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitar o Ceará e reforçar o apoio ao pré-candidato ao executivo pelo União Brasil.

O deputado ainda se reuniu, também neste domingo, com o Republicanos. As duas legendas foram cotadas para ocupar a vaga de vice na chapa ao Executivo.

Acilon Gonçalves, que integrava o grupo liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT) até o ano passado, chegou a avaliar lançar candidatura própria do PL. Conforme publicado pelo Diário do Nordeste, o nome cotado seria Raimundo Gomes de Matos (PL).

Com o apoio do partido, Wagner unificou a oposição no Ceará e agora aglutina dois dos maiores partidos do País: União Brasil e PL. Essa união terá efeitos sobre o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, além de impactos sobre os recursos destinados à campanha do pré-candidato.